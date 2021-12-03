В Бердске с 15 декабря откроются елочные базары. Список адресов пушистых красавиц

Начальник управления экономического развития Бердска Юлия Бадрина заявила, что с 15 декабря будут открыты елочные базары. Места для них уже определены: Новый посёлок, в районе дома № 40 по ул. Пирогова (ДЦ Октябрь), Бердск: Ленина, 11, 90 и Островского, 69а. Также такие базары будут установлены и на частных территориях. Индивидуальный предприниматель должен будет заключить договор с владельцем территории. Директор бердского рынка Татьяна Шлейникова рассказала, что на территорию их предприятия пока заявился только один человек, который разместится вдоль магазина DNS.
А стоимость украшений не регулируется администрацией города, предприниматели устанавливают ее самостоятельно, опираясь на среднюю цену на такой товар на рынке. Однако директор рынка предположила, что в этом году стоимость будет выше из-за того, что закупочная цена выросла. Замдиректора «Бердского лесхоза» Сергей Белов заявил, что жители Бердска в последнее время стали чаще покупать пихту. Также он добавил, что с лесхозом заключил договор Новосибирск на поставку 1000 сосен для монтажа большой праздничной ёлки на площади Калинина.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Бердске маршрутка с пассажирами вылетела с дорога на обочину и приземлилась на бетонную балку. Сообщается, что в результате ДТП никто из пассажиров, находившихся в салоне машины, не пострадал. Автомобиль достали с помощью дорожного погрузчика. А людей согласились довезти водители, которые останавливались по пути.