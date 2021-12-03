В Бердске микроавтобус с пассажирами вылетел на обочину и ударился о бетонный блок

В Бердске утром 3 декабря микроавтобус, в котором находились пассажиры, вылетел на обочину и приземлился на бетонный блок. Все случилось на улице Химзаводской. Известно, что автомобиль двигался со стороны завода биопрепаратов в сторону трассы и не доезжая до остановки «Институт» слетел с дороги на бетон. Доставать машину приехал дорожный погрузчик. Также сообщается, что пострадавших в аварии нет, а всех пассажиров согласились развезти остановившиеся водители.
Ранее «Курьер.Среда» писал, что ученые создали препарат «Авиандр» от тревожности после перенесенного коронавируса. По словам экспертов, после восьминедельного приема лекарственного средства, уровень тревожности становится ниже почти в два раза. А сам синдром является одним из самых распространенных последствий перенесенного COVID-19.