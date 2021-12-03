В Москве выставили на продажу куриный стрипс из KFC за 4,5 млн рублей. Очень похож на героя Among US

В Москве выставили на продажу куриный стрипс из KFC за 4,5 млн рублей, Его уникальность в его форме. Контур продукта напоминает героя компьютерной игры Among US. Грегори Береславский, который выложил мясо в панировке на продажу заявил, что товар пользуется большим спросом и цена на него будет повышаться в зависимости от предложений, которые будут ему поступать. Автор объявления считает, что покупатель сможет легко заработать, перепродав его. Также продавец напомнил, что ранее наггетс из "Макдоналдса" был продан на eBay за 7,3 миллиона.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Калифорнии начались массовые ограбления местных магазинов из-за нищеты и голода. Злоумышленники врываются в торговые точки и выносят товары на десятки тысяч долларов. Правительство решило вложить деньги, предназначенные на борьбы с пандемией COVID-19 на камеры, которые будут считывать номерные знаки с автомобилей, чтобы избежать угонов автомобилей.