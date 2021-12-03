Бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева задержали в Москве за опасное вождение

В Москве задержали бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева за опасный стиль вождения. Его арестовали 3 декабря. Он выложил на страницу одной из социальный сетей видео, на котором спортсмен едет за рулем автомобиля Toyota Camry нарушая правила дорожного движения. События, попавшие на видео, происходили на Лефортовском тоннеле. После данной публикации последовало сообщение от Главного управления МВД РФ по Москве о задержании бойца. По данным правоохранительных органов, у Чоршанбиева не было прав на управление транспортным средством, которые бы являлись действительными на территории России. У нарушителя не оказалось и полиса ОСАГО. А полицейским он предоставил документ, который не имеет юридической силы.
Московский суд запретил 26-го ноября Instagram-аккаунты Алана Енилеева и его коллег, рассказывающих об уличных гонках. Также запрещены страницы в соцсети «ВКонтакте», распространяющие подобную информацию. Такие действия начались после страшной аварии на Кутузовском проспекте, в которой скончались два человека. Один из них – Саид Губденский известный автоблогер, который за несколько часов до своей кончины делился видео в социальных сетях, на котором они также с товарищем нарушают правила дорожного движения. Он находился за рулем черного BMW, который выехал на встречную полосу движения оживленного Кутузовского.