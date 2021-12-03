В Минобороны рассекретили планы по созданию искусственного моря в Дмитровском районе

В Министерстве обороны были обнародованы документы, пролежавшие под грифом «Секретно» со времен Великой Отечественной войны. В фондах ЦАМО РФ есть некоторые данные по планированию обороны столицы, среди которых есть проект по созданию искусственного моря.
На сайте ведомства появился историко-познавательный мультимедийный раздел «Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается», в нем и перечислены мероприятия, благодаря которым Москва устояла от натиска фашистов, пытавшихся обойти столицу с северной стороны.
Данные документы опубликованы впервые, среди них можно увидеть оперативную карту Генштаба Красной Армии с планами контрнаступления, оперативные сводки, приказы, пояснительную записку от Жукова, написанную для Сталина.
Среди документов обнаружены планы по созданию искусственной водной преграды, которая могла быть сооружена в Дмитровском районе между реками Сестра и Яхрома. В планах Генштаба были подрывы мостов и вмороженные колья в лед, чтобы не было возможности использовать замерзшие водохранилища, как посадочные площадки.