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В Москве полиция задержала дворников, которые устроили массовое побоище

9:58:3312/3/2021
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Конфликт произошел из-за того, что дворники из Киргизии убирали снег во дворе дома, а выходцы из Узбекистана в этот момент очищали от осадков крышу одного из зданий. И пока одни дворники убирались на территории дома, вторые на ее осыпали снег с крыши.

Дворники, устроившие массовую драку в Москве, задержаны. Фото: Pixabay.com

В Москве сотрудники полиции задержали 11 дворников, которые ранее устроили массовую драку. Побоище попало на видео и облетело весь интернет. Драка произошла 2 декабря на улице Машкова в центре Москвы. Все участники потасовки оказались выходцами стран ближнего зарубежья. Известно, что семь человек, участвовавших в драке, оказались Киргизами, а еще четверо – Узбеками. А в ходе драки пострадали три человека, на всех участников потасовки составлены протоколы за мелкое хулиганство.

Известно, что конфликт произошел из-за того, что дворники из Киргизии убирали снег во дворе дома, а выходцы из Узбекистана в этот момент очищали от осадков крышу одного из зданий. И пока одни дворники убирались на территории дома, вторые на ее осыпали снег с крыши. По данным МВД России, в последнее время случаи драк с участием лиц из ближнего зарубежья участились в столице. А в августе ткущего года глава столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москву приезжают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ, чтобы найти работу. По словам градоначальника, большинство из них ведет себя законопослушно.

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