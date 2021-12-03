В Москве полиция задержала дворников, которые устроили массовое побоище

В Москве сотрудники полиции задержали 11 дворников, которые ранее устроили массовую драку. Побоище попало на видео и облетело весь интернет. Драка произошла 2 декабря на улице Машкова в центре Москвы. Все участники потасовки оказались выходцами стран ближнего зарубежья. Известно, что семь человек, участвовавших в драке, оказались Киргизами, а еще четверо – Узбеками. А в ходе драки пострадали три человека, на всех участников потасовки составлены протоколы за мелкое хулиганство.
Известно, что конфликт произошел из-за того, что дворники из Киргизии убирали снег во дворе дома, а выходцы из Узбекистана в этот момент очищали от осадков крышу одного из зданий. И пока одни дворники убирались на территории дома, вторые на ее осыпали снег с крыши. По данным МВД России, в последнее время случаи драк с участием лиц из ближнего зарубежья участились в столице. А в августе ткущего года глава столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москву приезжают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ, чтобы найти работу. По словам градоначальника, большинство из них ведет себя законопослушно.