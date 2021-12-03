Агата Муцениеце захотела усыновить ребенка после развода с Павлом Прилучным

Актриса Агата Муцениеце заявила, что хочет усыновить ребенка. По словам артистки, такое желание у нее возникло давно. Такое заявление она сделала в авторской программе MamBook на платформе YouTube. Известно, что Агата была замужем за актером Павлом Прилучным, который множество раз проявлял интерес к усыновлению ребенка. Но вот Мицуниеце была не готова к таким действиям. Но теперь, когда пара развелась, она активно думает завести третьего ребенка, который будет принят в семью из детского дома.
– Я всегда хотела завести еще одного ребенка, но именно из детского дома, мне хотелось чернокожего малыша, чтобы в нашей семьей было понимание того, что существует дружба народов. Мама одной моей приятельницы была такой. Она много времени уделяла детям из детского дома. Настолько, что ее ревновали даже собственные дети, – сообщила актриса.
Также звезда сообщает, что не решалась на такой шаг из-за того, что хотела третьего ребенка от любимого мужа, но после того, как пара развелась, она передумала. Сейчас у Муцениеце двое детей от первого брака: восьмилетнего Тимофея Прилучного и пятилетней Мии Прилучной.