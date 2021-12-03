В Кремле отказались оценивать работу Дмитрия Медведева во главе партии «Единая Россия»

Дмитрий Песков не стал давать оценку по итогам работы главы партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, ссылаясь на то, что это может быть некорректно накануне съезда.
- Накануне съезда, естественно, мы не можем давать никаких оценок никому, это было бы некорректно, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В декабре будет 20 лет с момента образования партии «Единая Россия». Съезд партии намечен на 4 декабря, проводится он будет в Москве.
На выборах в Государственную думу РФ в сентябре 2021 года партию «Единая Россия» представляли пять высокопоставленных политиков, из которых заседает в думе лишь Анна Кузнецова — бывший детский омбудсмен. На выборы партию, кроме Кузнецовой, вели глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, главврач госпиталя в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Все четверо остались работать на своих постах после выборов.