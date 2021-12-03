Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Кремле отказались оценивать работу Дмитрия Медведева во главе партии «Единая Россия»

11:06:5812/3/2021
0

4 декабря пройдет съезд «Единой России», отмечающей свое 20-летие. Она сразу стала партией власти. И одержала победу на последних думских выборах.

Единая Россия отпразднует свое 20-летие. Фото: Wikimedia Commons

Дмитрий Песков не стал давать оценку по итогам работы главы партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, ссылаясь на то, что это может быть некорректно накануне съезда.

- Накануне съезда, естественно, мы не можем давать никаких оценок никому, это было бы некорректно, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В декабре будет 20 лет с момента образования партии «Единая Россия». Съезд партии намечен на 4 декабря, проводится он будет в Москве.

На выборах в Государственную думу РФ в сентябре 2021 года партию «Единая Россия» представляли пять высокопоставленных политиков, из которых заседает в думе лишь Анна Кузнецова — бывший детский омбудсмен. На выборы партию, кроме Кузнецовой, вели глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, главврач госпиталя в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Все четверо остались работать на своих постах после выборов.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
главапартиясъезд"Единая Россия"Дмитрий Медведев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы оцениваете работу Медведева?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Приметы и традиции в Двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: о чем сегодня извещает лютый мороз
11:00:40 12/3/2021
Приметы и традиции в Двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: о чем сегодня извещает лютый мороз
Агата Муцениеце захотела усыновить ребенка после развода с Павлом Прилучным
10:49:19 12/3/2021
Агата Муцениеце захотела усыновить ребенка после развода с Павлом Прилучным
Выплату 10 000 рублей в декабре 2021 года россиянам готовит ПФР
10:37:27 12/3/2021
Выплату 10 000 рублей в декабре 2021 года россиянам готовит ПФР
Полное солнечное затмение: Прямая трансляция мощнейшего небесного явления 4 декабря 2021 года в 10.34 по Москве
10:34:53 12/3/2021
Полное солнечное затмение: Прямая трансляция мощнейшего небесного явления 4 декабря 2021 года в 10.34 по Москве
В Минобороны рассекретили планы по созданию искусственного моря в Дмитровском районе
10:31:28 12/3/2021
В Минобороны рассекретили планы по созданию искусственного моря в Дмитровском районе
БердскВ Бердске чистят дороги в снегопад и без начальника. За вывоз снега с улиц город заплатит 2 млн рублей за декабрь 2021 года
10:05:32 12/3/2021
В Бердске чистят дороги в снегопад и без начальника. За вывоз снега с улиц город заплатит 2 млн рублей за декабрь 2021 года
БердскВ Бердске земли Минобороны 9 лет не могут перейти муниципалитету: уйдет ли с молотка бывшая «база» Бердской бригады спецназа ГРУ
10:00:13 12/3/2021
В Бердске земли Минобороны 9 лет не могут перейти муниципалитету: уйдет ли с молотка бывшая «база» Бердской бригады спецназа ГРУ
В Москве полиция задержала дворников, которые устроили массовое побоище
9:58:33 12/3/2021
В Москве полиция задержала дворников, которые устроили массовое побоище
Бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева задержали в Москве за опасное вождение
9:45:50 12/3/2021
Бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева задержали в Москве за опасное вождение
В Москве выставили на продажу куриный стрипс из KFC за 4,5 млн рублей. Очень похож на героя Among US
9:32:30 12/3/2021
В Москве выставили на продажу куриный стрипс из KFC за 4,5 млн рублей. Очень похож на героя Among US