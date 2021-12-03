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Выплату 10 000 рублей в декабре 2021 года россиянам готовит ПФР

10:37:2712/3/2021
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Размер выплаты будет соответствовать сумме прожиточного минимума на ребенка в регионе, где проживает заявитель. В каждом субъекте установлен свой минимум, однако примерная сумма составляет порядка 10 тыс. рублей.

В декабре россияне могут получить 10 000 рублей от ПФР. Фото: Pixabay.com

В России определенные граждане могут получить от ПФР выплаты в размере порядка 10 тыс. рублей. Речь идет о людях, в чьей семьей родился второй ребенок после 1 января 2018 года. Обязательным условием осуществления выплат является не превышение среднего дохода семья двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. Для получения такого пособия нужно будет написать заявление в отделение ПФР или на сайте Госуслуг.

Размер выплаты будет соответствовать сумме прожиточного минимума на ребенка в регионе, где проживает заявитель. В каждом субъекте установлен свой минимум, однако примерная сумма составляет порядка 10 тыс. рублей. А если обратившиеся успеют написать заявление в первые полгода после рождения малыша, выплаты будут производиться с даты рождения ребенка. А если после шести месяцев после появления новорожденного – с момента обращения.

Напомним, ранее Курьер.Среда писал, что в Москве водитель Cadillac Escalade расстрелял водителя и скрылся с места преступления. Сейчас в столице объявлен план перехват. Известно, что пострадавшим оказался 34-летний мужчина, которого госпитализировали врачи. Также установлена личность человека, которому принадлежит автомобиль, однако, кто находился за рулем, пока не известно.

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