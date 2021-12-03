Россиянина Суслова отправили в СИЗО по делу о государственной измене: Спецслужбы засекретили материалы

В Москве по решению суда гражданин России проведет ближайшие два месяца в СИЗО после того, как его заподозрили в государственной измене. Речь идет о гражданине Суслове, задержанном спецслужбой.
- Следователи ФСБ задержали россиянина Суслова К. А. и ходатайствовали перед Лефортовским судом о его аресте, - сказал собеседник ТАСС.
Обвинение подозреваемому уже предъявлено, об этом стало известно из сообщения пресс-службы Лефортовского суда.
По статье о государственной измене подозреваемому может грозить до 20 лет колонии. Материалы дела засекречены и разглашаться не будут.