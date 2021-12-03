Начальник отдела московской полиции наторговал должностями на 85 млн рублей

В среду 1 декабря в Москве было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве и посредничестве в даче взятки размером 84,6 миллиона рублей. Подозреваемый — начальник отдела полиции Ростокино, на момент преступления не работал в МВД.
Полковник Игорь Гоцуляк и другие лица, которые на настоящее время не установлены, в 2019 году получили почти 85 миллионов рублей для того, чтобы посодействовать в назначении на должность начальника или замначальника управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.
По словам источника, на сведения которого ссылается РБК, в период с 2017 по 2021 год Гоцуляк не работал в МВД.
В еженедельном издании «Петровка, 38» сообщается, что Игорь Гоцуляк вступил в должность начальника отдела полиции по Ростокино 10 ноября 2021 года.