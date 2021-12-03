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В Минздраве готовят новый расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

1:20:4712/3/2021
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Список противопоказаний будет расширен, пока неизвестно, какие болезни станут причиной для отказа от прививки. Готовый документ опубликуют в конце 2021 года.

Вакцинация противопоказана большому количеству людей - список болезней обновляется. Фото: PIXNIO

В Минздраве готовят документ, который будет обнародован в последний месяц этого года. В ведомстве разработали расширенный перечень противопоказаний для вакцинации, об этом сообщили в «Известиях» со ссылкой на собственный источник.

По некоторым данным, документ уже направлен в Роспотребнадзор для уточнения его применения. По сведениям из ведомства для «Коммерсанта» документ коррелирует с перечнями противопоказаний к вакцинации, которые уже имеются у всех отечественных препаратов от COVID-19. К примеру, «КовиВак» нельзя вводить людям старше 60 лет, в то же время «ЭпиВакКорона» противопоказана для онкобольных.

Также противопоказаниями являются гиперчувствительность к компонентам вакцины, аллергии, ОРЗ и обострение заболеваний, имеющихся у пациента.

В Москве начали выдавать справки о противопоказании к вакцинации единого образца, принятого в столице.

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противопоказаниясписокКовидВакцинация.Минздрав РФ
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