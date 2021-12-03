В Минздраве готовят новый расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

В Минздраве готовят документ, который будет обнародован в последний месяц этого года. В ведомстве разработали расширенный перечень противопоказаний для вакцинации, об этом сообщили в «Известиях» со ссылкой на собственный источник.
По некоторым данным, документ уже направлен в Роспотребнадзор для уточнения его применения. По сведениям из ведомства для «Коммерсанта» документ коррелирует с перечнями противопоказаний к вакцинации, которые уже имеются у всех отечественных препаратов от COVID-19. К примеру, «КовиВак» нельзя вводить людям старше 60 лет, в то же время «ЭпиВакКорона» противопоказана для онкобольных.
Также противопоказаниями являются гиперчувствительность к компонентам вакцины, аллергии, ОРЗ и обострение заболеваний, имеющихся у пациента.
В Москве начали выдавать справки о противопоказании к вакцинации единого образца, принятого в столице.