Путин: Закон об иноагентах не должен нарушать права людей

Президент России Владимир Путин, заявил: нужно, чтобы закон об иноагентах не нарушал права людей. Так он высказался 3 декабря на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.
На лично встрече глава ЦИК рассказала российскому лидеру, что на прошедших в сентябре 2021 года выборах участвовали иноагенты в качестве кандидатов и никто, по ее мнению, "не был поражен в правах".
- У нас был кандидат один на федеральном уровне, который выполняет функции иностранного агента или аффилирован с организацией, в регионах шесть человек участвовали наряду со всеми остальными. Точно так же наблюдатели и СМИ, которые тоже выполняют функции иностранных агентов, на равных условиях со всеми остальными принимали участие – и наблюдали, и освещали – в соответствии со всеми законами, которые действуют, – так же, как и все остальные, - доложила Памфилова.
Путин поддержал позицию главы ЦИК "внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона". Глава государства не против откорректировать закон об иноагентах.
Элла Памфилова согласилась, что закон, который вызывает в обществе немало критики, следует "упорядочить, чтобы он был более эффективный и точечный, целенаправленный, адресный".
По словам президента, закон должен отвечать целям, ради которых он принят и на нарушал права россиян.
-И не ударял незаслуженно по тем, кто не заслуживает, - заключила председатель Центральной избирательной комиссии.