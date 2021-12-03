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Как запустить денежные потоки в полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года? В чем уникальность затмения в королевском градусе?

3:00:2312/3/2021
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4 декабря каждый житель нашей планеты сможет провести несложный обряд на привлечение денег домой.

Солнечное затмение может стать причиной появления денег в вашем доме. Фото: Pxfuel.com
Солнечное затмение может стать причиной появления денег в вашем доме. Фото: Pxfuel.com

4 декабря состоится полное солнечное затмение. Это уникальное астрономическое событие пройдет в последний раз в этом году. Прошлое солнечное затмение проходило чуть меньше года назад — 14 декабря 2020 года. Следующее затмение пройдешь лишь через полтора года: 20 апреля 2023 года. Именно поэтому такое время необходимо провести с пользой.

В этот же день наступит еще одно крайнее астрономическое событие этого года — период новой Луны. Два эти события создадут уникальную энергетику, которая даст возможно каждому жителю Земли провести мощный обряд на привлечение денежных средств к себе домой.

Полное солнечное затмение наступит в 10:34 по московскому времени и продлится ровно 114 секунды — или 1 минуту и 54 секунды. Именно за это время любой из нас может провести обряд.

Стоит отметить, что увидеть солнечное затмение получится отнюдь не всем землянам. Насладиться им получится исключительно на территории Антарктиды. При этом частичные фазы затмения получится увидеть еще на территориях Африки и Австралии, а также в акваториях следующих океанов: Индийского, Атлантического и Тихого. Не стоит думать, что отсутствие видимости влияет на энергетику, исходящую от Солнца в этот уникальный миг. В любом регионе России получится воспользоваться силой затмения.

В момент солнечного затмения королевский градус, демонстрирующий символ из астрологического алфавита, будет равен 13 на оси созвездий Стрельца и Близнецов. Это означает, что этим двум знакам зодиака повезет.

Обряд на привлечение денег:

Для проведения такого обряда нужно приготовить несколько десятков монеток, пустой кошелек и свечка. Ровно в 10:34 по Москве необходимо включить секундомер, зажечь свечу и быстро сложить монеты в кошелек. Аксессуар нужно подержать над огнем свечи, не приближая слишком быстро, чтобы не расплавить его. В таком виде нужно держать кошелек до окончания солнечного затмения. Через 114 секунд потушите кошелек.

Считается, что через 6 месяцев обряд принесет свои плоды.

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астрономическое событиеполное солнечное затмениедекабрь 2021
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