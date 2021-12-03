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Умерла звезда из легендарного "Белорусского вокзала" Нина Ургант

12:51:5612/3/2021
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Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Место и время прощания и похорон сообщат позже.

3 декабря стало известно о смерти актрисы Нины Ургант. Фото: fishki.net
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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3 декабря стало известно о смерти актрисы театра и кино Нины Ургант.

Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Об этом в пятницу в пресс-службе Александринского театра. Там долгие годы служила актриса.

Место и время прощания и похорон Нины Ургант сообщат позже.

Она родилась 4 сентября 1929 годе в городе Луга (Ленинградская область). С 1974 года носила звание народной артистки РСФСР.

Она сыграла множество ролей в театре и кино. Но ее звездной ролью стал фильм "Белорусский вокзал". Кроме того, Нина Ургант - лауреат Государственной премии СССР, специального приза Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Вступление» (режиссер Игорь Таланкин) и театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Среди других известных картин с ее участием - «Волшебная сила», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина», «Сыновья уходят в бой», «Премия», «Укротительница тигров». В 2008 году актриса сыграла в картине «Азиат» и больше не снималась в кино.

Нина Ургант была матерью актера Андрея Урганта и бабушкой телеведущего Ивана Урганта.

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