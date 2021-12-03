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03.12
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Дистанционное оформление пенсионных выплат внедряет Минтруд

1:57:2512/3/2021
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Женщины 1957-1966-го и мужчины 1953-1966 годов рождения могут претендовать на получение денег из ПФР. Подать документы можно будет через госуслуги.

пфр
В ПФР отдадут накопления граждан. Фото: Flickr

Единовременную выплату пенсионных накоплений смогут более просто получить граждане страны, речь идет об участниках программы государственного софинансирования, в которую можно было вступить до 31 декабря 2014 года.

Накопления могут быть у граждан России, которые официально работали и перечисляли страховые взносы в ПФР. Речь идет о женщинах, родившихся в период с 1957 по 1966 год, и мужчинах, родившихся с 1953 по 1966 год.

Обратиться гражданам за единовременной выплатой можно будет в электронном виде на основании заявления о назначении накопительной пенсии. Документы, которые потребуются для оформления — те же что и для назначения накопительной пенсии. Их можно будет отправить через портал госуслуг. Подать заявление можно после достижения 55 и 60 лет в любой момент, сообщает "Российская газета" со ссылкой на проект Минтруда.

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