Дистанционное оформление пенсионных выплат внедряет Минтруд

Единовременную выплату пенсионных накоплений смогут более просто получить граждане страны, речь идет об участниках программы государственного софинансирования, в которую можно было вступить до 31 декабря 2014 года.
Накопления могут быть у граждан России, которые официально работали и перечисляли страховые взносы в ПФР. Речь идет о женщинах, родившихся в период с 1957 по 1966 год, и мужчинах, родившихся с 1953 по 1966 год.
Обратиться гражданам за единовременной выплатой можно будет в электронном виде на основании заявления о назначении накопительной пенсии. Документы, которые потребуются для оформления — те же что и для назначения накопительной пенсии. Их можно будет отправить через портал госуслуг. Подать заявление можно после достижения 55 и 60 лет в любой момент, сообщает "Российская газета" со ссылкой на проект Минтруда.