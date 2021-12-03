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Главу сельсовета в Искитимском районе судят за растрату: Одну квартиру незаконно дал себе, вторую - своему заму

3:44:4112/3/2021
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Фигурант по делу не признал вину. Однако дело передано в суд. На скамье подсудимых оказался Сергей Матвеев, который совершал преступные деяния в 2017-2018 годах.

В Новосибирской области перед судом предстанет глава органа местного самоуправления. Фото: "Курьер.Среда"

Искитимский следственный отдел СКР завершил расследование уголовного дела, возбужденного против 47-летнего главы Тальменского сельсовета Искитимского района. Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 286 УК РФ - превышение полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное главой органа местного самоуправления, а также ч. 3 ст. 160 УК РФ - растрата с использованием своего служебного положения в крупном размере. Об этом 3 декабря сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Следствие установило, что в 2017-2018 годы глав сельсовета, нарушая закон, заключил два договора соцнайма муниципального жилья с лицами, не являющимися нуждающимися и не состоящими на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

-Впоследствии он заключил с гражданином договор приватизации одной из этих предоставленных квартир. При этом, одну из квартир фигурант по делу по договору социального найма предоставил себе, а вторую  – своему заместителю, которую тот приватизировал, - рассказали в СК.

Тем самым бюджету Тальменского сельсовета причинен материальный ущерб в сумме 369 000 рублей.

В СК уточнили, что фигурант по делу не признал вину. Однако дело передано в суд. На скамье подсудимых оказался Сергей Матвеев.

Обвинительное заключение по делу утвердила Искитимская межрайонная прокуратура. Уголовное дело будет рассматривать Искитимский районный суд.

Сейчас в райсуде идет процесс в отношении бывшего главы Легостаевского сельсовета Натальи Рыбаковой. Ей инкриминируют аналогичные преступления.

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