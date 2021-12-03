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Два туриста вернулись в Россию из ЮАР с коронавирусом. Заразились ли омикрон-штаммом выясняет Роспотребнадзор

1:40:3812/3/2021
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После экспресс-тестирования путешественников посадили на 14-дневный карантин. Их госпитализировали.

мужчина, дорога, чемодан
У двух вернувшихся из ЮАР российских туристов выявили ковид. Фото: Рixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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ПЦР-тесты у двух российских туристов, вернувшихся из ЮАР в пятницу, оказались положительными. Каким штаммом они заражены, сейчас выясняет Роспотребнадзор. Как сообщили в ведомстве, после экспресс-тестирования путешественников посадили на 14-дневный карантин.

"У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилете, в настоящее время госпитализированы... Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружили в странх Южной Африки в начале ноября. Его назвали греческой буквой "омикрон". ВОЗ присвоила ему категорию "вызывающий беспокойство".

Ученые продолжают выяснять насколько он заразен и опасен. Но многие страны из-за "омикрона" уже ужесточают ограничительные меры.

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