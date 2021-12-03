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Как успеть загадать желание в полное солнечное затмение 4 декабря 2021: полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды в 10:34 московского времени

4:00:0812/3/2021
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В этот день все жители Земли смогут загадать долгожданное желание.

Чтобы загадать желание, у человека будет 114 секунд. Фото: Pxfuel.com
Чтобы загадать желание, у человека будет 114 секунд. Фото: Pxfuel.com

4 декабря, в 10:34 по Москве, пройдет уникальное астрономическое событие — полное солнечное затмение. Еще более редким его делает, конечно же, тот факт, что ближайшее полное солнечное затмение пройдет лишь в апреле 2023 года. Длиться затмение будет всего 114 секунд — иначе говоря, 1 минуту и 54 секунду. За это время каждый житель Земли может провести ритуал или загадать желание, чтобы найти свое счастье.

Также 4 декабря состоится еще одно крупное астрономическое явление этого месяца — новолуние. Связь периода новой Луны и солнечного затмения создают огромную энергетическую зону для всех жителей нашей планеты. Именно это становится причиной столь эффективного загадывания любого желания.

При этом стоит отметить, что солнечное затмение видно не везде. Жители России увидеть его не смогут. В целом наблюдать за астрономическим явлением получится посмотреть немногим: людям в Антарктиде, на территориях Африки, Австралии, акваториях океанов: Индийского, Атлантического и Тихого. При этом стоит понимать, что энергетика затмения все равно будет действовать на всей поверхности Земли.

Как загадать желание в период затмения?

Проводить обряд на загадывание желания нужно ровно в 10:34 по московскому времени. На это человеку дается 1 минута и 54 секунды. Для его проведения необходимого подготовить 9 свечек и заранее подготовленный листочек с описанием того, что вы хотите — без упоминания самого слова. Когда наступит 10:34, включите секундомер и зажгите свечи, которые вы заранее расставили в форме круга с диаметром 1 метра. Встаньте в центр окружности и прочитайте вслух, четко свое желание с листочка. Сделать все это нужно за 114 секунд. После прочитанного, когда время закончится, немедленно потушите свечи и лишь потом выходите из круга.

Считается, такой обряд воплотит желание в жизнь в течение следующего года.

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астрономиязатмениезагадать желаниедекабрь 2021
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