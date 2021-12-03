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03.12
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Чудом избежал авиакатастрофы пассажирский самолет с обледенелым двигателем, летевший в Новосибирск

3:00:3612/3/2021
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Пилот лайнера с отказавшей электроникой сумел приземлиться в Иркутске. На борту самолета было 200 человек.

В аэропорту Иркутска сел самолет, который не разбился благодаря действиям пилотов. Фото: Wikimedia Commons

В Иркутске совершил посадку самолет, вылетевший из Магадана в Новосибирск. Инцидент произошел 2 декабря. После взлета у лайнера отказала электроника, потом она включилась, но режим автопилота был недоступен.

Пилот принял управление в ручном режиме и продолжил полет, через короткий промежуток времени поступило сообщение о том, что двигатели обледенели. Судно стало сильно болтать в воздухе, скорость постоянно менялась - то увеличивалась, то уменьшалась. В течение 10 секунд лайнер потерял 2 700 метров высоты, сообщили в Telegram-канале «112».

Благодаря умению и профессионализму пилотов трагедии не произошло — они смогли долететь до Иркутска и посадить самолет. Теперь комиссия будет проверять — насколько качественными были средства против обледенения, которыми обрабатывали воздушное судно. На борту самолета было 200 человек.

По словам источника «Известий» причиной ЧП стала совокупность факторов, а действия пилотов спасли жизни всех, кто находился в самолете, ведь он мог упасть буквально через 10 секунд после отключения электроники.

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самолетручное управлениеобледеневшие двигателиизбежал катастрофы
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