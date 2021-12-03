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В Бердске нашли сбившего 17-летнюю девушку на "зебре" 87-летнего водителя Toyota Corolla

2:21:5012/3/2021
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Ударив девушку автомобилем так, что отлетело зеркало заднего вида, водитель отругал пострадавшую, упавшую на проезжую часть, и скрылся с места происшествия.

В Бердске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

Госавтоинпекторам понадобилось 10 дней, чтобы разыскать водителя, сбившего 17-летнюю на "зебре" в Бердске. Как сообщал "Курьер.Среда", ДТП с пострадавшим произошло 23 ноября на ул. Красная Сибирь у остановки "Березовой".

По информации ГИБДД по Новосибирской области, сообщение о травмированной дорожно-транспортном происшествии юной бердчанки поступило из Бердской ЦГБ, куда та обратилась за медицинской помощью.

-Стало известно, что 23 ноября  около 10 часов утра в Бердске произошло ДТП, в котором мужчина 1934 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигался по ул. Красная Сибирь со стороны ул. Павлова в направлении ул. Рогачева. Напротив дома №118 на Красной Сибири он совершил наезд на пешехода - 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. После наезда на пешехода неустановленный водитель скрылся с места происшествия и был установлен впоследствии сотрудниками полиции, - рассказала 3 декабря "Курьер.Среда" старший госинспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Ольга Гейнисман.

По ее словам, сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, что получившая удар на пешеходном переходе 17-летняя девушка от шока и волнения не запомнила номер и марку автомобиля. А водитель отругал пострадавшую, упавшую от удара на проезжую часть, и уехал с места ДТП.

Как рассказала мама пострадавшей, ее дочери помогла женщина-водитель из автомобиля, остановившегося перед «зеброй». Она довезла ее до дома. Сейчас у девушки все еще болит нога. Мама искала свидетелей происшествия. Но вот нарушитель найден. Предположительно, он ударил девушку зеркалом, так как оно отлетело на дорогу.

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переходнаезд на пешеходаводитель скрылсяToyota CorollaОльга Гейнисман
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