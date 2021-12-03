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03.12
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Собчак подарила квартиру в Новосибирске 30 лет бомжевавшей из-за секты Виссариона женщине

3:14:1212/3/2021
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Жертва секты провела на улице всю жизнь после того, как продала квартиру в Москве и отдала 7000 долларов Сергею Торопову. Когда она осталась без жилья, ее ребенку было 10 лет.

Квартиру в новостройке получила в дар жертва секты. Фото: Pixabay

Ксения Собчак вместе со своей зрительницей купили квартиру в Новосибирске для женщины, почти три десятка лет прожившей где придется.

29 лет назад последовательница Виссариона продала жилье, чтобы отдать деньги в секту, теперь спустя 29 лет скитаний она стала хозяйкой двухкомнатной квартиры в новостройке с мебелью и техникой. По словам новосела, она никогда не пользовалась такой плитой и не имела стиральной машины.

В 1990-е годы женщина продала квартиру в Москве, чтобы перебраться в Мичуринск к другим сектантам, потом 14 лет скиталась по сараям с ребенком, которому на момент продажи жилья было всего 10 лет. Деньги, 7 тысяч долларов, она отдала в секту. Жаловаться на Виссариона пострадавшая не смела, считала, что может попасть в ад.

В ноябре 2020 года Сергей Тороп, известный как Виссарион, был арестован за создание религиозного объединения, основанного на насилии над гражданами. Последователи Торопа и организованной им секты «Церковь последнего завета», проживают в нескольких поселениях Красноярского края.

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