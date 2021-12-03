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03.12
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В массовом ДТП на Бердском шоссе с участием двух машин такси пострадали три человека

2:40:4812/3/2021
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Виновен в ДТП таксист на Hyundai Solaris - он на повороте не пропустил Renault. Как только два авто столкнулись, в них влетел еще один Renault, ехавший в попутном направлении.

В Новосибирске произошло массовое ДТП с двумя такси на Бердском шоссе. Фото: Скриншот АСТ-54

На Бердском шоссе в Новосибирске вечером 3 декабря произошло массовое ДТП. Столкнулись два такси Uber и  Renault Logan на повороте в Нижнюю Ельцовку.

Видео с места аварии появилось в АСТ-54.

Как сообщили в ГИБДД по Новосибирску, предположительно, виновен в ДТП таксист на Hyundai Solaris - он на повороте не пропустил Renault. Как только два авто столкнулись, в них влетел еще один Renault, ехавший в попутном направлении.

Пострадал сидевший за рулем Hyundai Solaris, водитель и пассажир одного из Renault. Всех на скорой помощи доставили в больницу.

Из-за снегопада и метели вечером 3 декабря в Новосибирске дороги стояли в 8-балльных пробках.

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