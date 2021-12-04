Погода в Бердске 4 декабря 2021: когда закончится оттепель и будет ли тепло в субботний выходной, рассказываем

В субботу, 4 декабря, в Бердск вернутся минусовые отметки. С утра температура воздуха составит -2, -6 градусов, в обед воздух прогреется до -4, -6 градусов. При относительной влажности воздуха 87 %. Атмосферное давление поднимется 755 мм ртутного столба, а ветер подует юго-западный 5,3 м/с.
4 декабря отмечается церковный праздник Введение Пресвятой Богородицы во храм Господень.
С давних времен на Руси существовал обычай - люди устраивали ярмарки и катались на санях. Также ходили друг к другу в гости. Считалось, что первым в дом должен войти мужчина, тогда у хозяев будет достаток и благополучие.
Священники в этот день надевают одежды голубого цвета - этот оттенок считается Богородичным. Православные зажигают свечи и выстраиваются коридором" перед литургией, уважая тот день, когда родители привели Деву Марию в храм.
Считалось, что если в этот день погода стоит погожая, значит и зима будет теплая. А если холодно, то и зима будет морозной.