Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 4 декабря 2021: когда закончится оттепель и будет ли тепло в субботний выходной, рассказываем

11:30:2012/3/2021
0

С давних времен на Руси существовал обычай - люди устраивали ярмарки и катались на санях.

Считалось, что первым в дом должен войти мужчина, тогда у хозяев будет достаток и благополучие. Фото: Pixabay.com

В субботу, 4 декабря, в Бердск вернутся минусовые отметки. С утра температура воздуха составит -2, -6 градусов, в обед воздух прогреется до -4, -6 градусов. При относительной влажности воздуха 87 %. Атмосферное давление поднимется 755 мм ртутного столба, а ветер подует юго-западный 5,3 м/с.

4 декабря отмечается церковный праздник Введение Пресвятой Богородицы во храм Господень.

С давних времен на Руси существовал обычай - люди устраивали ярмарки и катались на санях. Также ходили друг к другу в гости. Считалось, что первым в дом должен войти мужчина, тогда у хозяев будет достаток и благополучие.

Священники в этот день надевают одежды голубого цвета - этот оттенок считается Богородичным. Православные зажигают свечи и выстраиваются коридором" перед литургией, уважая тот день, когда родители привели Деву Марию в храм.

Считалось, что если в этот день погода стоит погожая, значит и зима будет теплая. А если холодно, то и зима будет морозной.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникипогода в бердскеприметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам погода?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПогода в Бердске 4 декабря 2021: когда закончится оттепель и будет ли тепло в субботний выходной, рассказываем
11:30:20 12/3/2021
Погода в Бердске 4 декабря 2021: когда закончится оттепель и будет ли тепло в субботний выходной, рассказываем
Какой сегодня церковный праздник 4 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:06 12/3/2021
Какой сегодня церковный праздник 4 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Самые дешевые новые автомобили, которые вы можете купить в 2022 году
11:00:04 12/3/2021
Самые дешевые новые автомобили, которые вы можете купить в 2022 году
Магнитная буря 4 декабря 2021: утром и вечером нашу планету настигнет сильный геоудар
10:45:28 12/3/2021
Магнитная буря 4 декабря 2021: утром и вечером нашу планету настигнет сильный геоудар
Три знака зодиака снова поверят в любовь во время ретроградной Венеры 5 декабря 2021 года
10:30:00 12/3/2021
Три знака зодиака снова поверят в любовь во время ретроградной Венеры 5 декабря 2021 года
Часы силы в самые мощные даты декабря-2021: как использовать энергию последнего месяца для изменения вектора судьбы в 2022 году
10:15:00 12/3/2021
Часы силы в самые мощные даты декабря-2021: как использовать энергию последнего месяца для изменения вектора судьбы в 2022 году
Можно ли ходить в баню или сауну, если вы простудились?
10:00:12 12/3/2021
Можно ли ходить в баню или сауну, если вы простудились?
Сердечные слова близким и родным на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря
9:45:07 12/3/2021
Сердечные слова близким и родным на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря
Роскосмос угрожает возбуждением уголовного дела против 45-летнего астронавта NASA: что вменяют в вину?
9:30:02 12/3/2021
Роскосмос угрожает возбуждением уголовного дела против 45-летнего астронавта NASA: что вменяют в вину?
Магнитные бури конца 2021 года: сколько еще геоударов и какой силы ожидают метеопатов: три суперсовета для очень чувствительных к активности солнца людей
9:15:10 12/3/2021
Магнитные бури конца 2021 года: сколько еще геоударов и какой силы ожидают метеопатов: три суперсовета для очень чувствительных к активности солнца людей