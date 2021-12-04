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03.12
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Врач назвал тяжелый симптом Омикрона, на который следует обратить внимание

5:30:5312/3/2021,АДАМУ ЧЕПМЕН
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О новом варианте еще многое предстоит узнать, но первые признаки его применения вызывают беспокойство.

«Нашей лучшей формой защиты по-прежнему остаются наши вакцины», - сказал Джавид Sky News. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Случаи нового варианта коронавируса Omicron неуклонно растут в Великобритании, и эта тревожная тенденция сохранится. По словам южноафриканского врача, который одним из первых обнаружил штамм среди пациентов, есть «преобладающий» симптом, на который следует обращать внимание.

Вариант коронавируса Omicron вызвал ряд мер со стороны правительства Великобритании. Наиболее заметным является расширение программы ревакцинации на всех взрослых в возрасте 18 лет и старше. О новом варианте еще многое предстоит узнать, но первые признаки его применения вызывают беспокойство. Доктор Анжелика Кутзи, частнопрактикующий врач и председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, была одной из первых, кто обратил внимание мира на ощутимое воздействие нового штамма, пишет express.co.uk.

Врач наблюдала ряд отчетливых симптомов у семи пациентов своей клиники. Она сказала, что симптомы отличались от доминирующего варианта Дельта, который в настоящее время терроризирует большую часть Европы.

В разговоре с Reuters в понедельник она вспомнила, как инфицированный пациент в ее клинике сообщил, что в течение двух дней был «чрезвычайно утомлен» с болями в теле и головной болью.

«Самая распространенная клиническая жалоба - это сильная усталость в течение одного или двух дней. С ними - головная боль, ломота в теле и боль».

Почему новый вариант вызывает беспокойство

Вариант Omicron содержит ряд мутаций в своем спайковом белке. Именно через спайковый белок на внешней оболочке вируса вирус проникает в клетки организма.

Есть опасения, что некоторые из этих мутаций могут ускользнуть от иммунного ответа, обеспечиваемого нынешними вакцинами.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сказал в среду, что, возможно, вакцины менее эффективны против варианта коронавируса Omicron, но они все равно должны защищать от серьезных заболеваний.

«Нашей лучшей формой защиты по-прежнему остаются наши вакцины», - сказал Джавид Sky News. «Возможно, конечно, возможно, что это может быть менее эффективным. Мы просто еще не знаем наверняка. Но также очень вероятно, что он останется эффективным против серьезных заболеваний».

Министр здравоохранения также признал, что впереди огромная задача. Он сказал Sky News, что дать каждому право на укол бустера Covid в конце января будет «огромной проблемой». После объявления во вторник о расширении программы вакцинации г-н Джавид сказал, что он уверен, что NHS сможет справиться.

Расширенная программа повышения давления

Почти семь миллионов человек старше 40 лет теперь имеют право на ревакцинацию в Англии, поскольку разрыв между дозами уменьшился вдвое.

К концу января всем подходящим взрослым в Англии в возрасте 18 лет и старше будет предложена бустерная вакцина против COVID-19.

Следуя рекомендациям независимых экспертов Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), все, кто в настоящее время имеет право на вакцинацию, включая лиц в возрасте 40 лет и старше, медицинских и социальных работников и лиц, подвергающихся повышенному риску заражения вирусом из-за состояния здоровья, будут иметь возможность записаться на укол через три месяца после второй дозы, а это означает, что теперь на него имеют право еще семь миллионов человек старше 40 лет.

Правительство и Национальная служба здравоохранения призывают молодых людей подождать, пока их не позовет Национальная служба здравоохранения, при этом наиболее уязвимые группы по-прежнему получают приоритет для бустера, чтобы как можно скорее повысить свой иммунитет к вирусу.
Младшие возрастные группы будут приглашены NHS в надлежащее время в порядке возрастов, сгруппированных в пятилетние возрастные группы.

Согласно правительственному веб-сайту, для ускорения программы вакцинации будет привлечено около 400 военнослужащих для поддержки развертывания, с 1500 общинными аптеками, дополнительными больничными центрами и всплывающими сайтами, открывающимися в удобных местах по всей стране.

В Англии уже открыто более 3000 сайтов - это более чем вдвое больше, чем в феврале.

В настоящее время в Великобритании было проведено более 18,2 миллиона уколов для спасения жизни, из них 318 671 был зарегистрирован вчера.

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коронавируссимптомCOVID-19 вакцинаомикрон
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