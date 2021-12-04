Беременные с коронавирусом в 59 раз чаще тяжело болеют. Каков риск смерти?

Новое исследование показало, что беременные женщины, инфицированные Covid, с гораздо большей вероятностью потребуют помощи в отделении интенсивной терапии или умрут во время родов по сравнению с теми, кто не заразился вирусом.
Исследователи Парижского университета изучили влияние COVID-19 на более чем 200000 беременных женщин во Франции во время первой волны пандемии.
Беременные женщины с Covid в 40 раз чаще умирают во время родов по сравнению с теми, кто не был инфицирован
Пациенты с Covid также чаще испытывали осложнения во время беременности.
Исследователи рекомендуют беременным женщинам пройти вакцинацию, чтобы защитить их от тяжелых последствий коронавируса.
По данным CDC, около 35% беременных в США вакцинированы. Новое исследование показало, что беременные женщины, инфицированные COVID-19 , с гораздо большей вероятностью потребуют интенсивной терапии или умрут во время родов, чем беременные женщины, которые не заразились вирусом, пишет dailymail.co.uk.
Исследователи из Парижского университета изучили влияние Covid на более чем 200000 беременных женщин во Франции во время первой волны пандемии, с января по июнь 2020 года.
Вероятность смерти будущих матерей с Covid во время родов в 40 раз выше, чем у тех, кто не был инфицирован этим вирусом.
Пациенты с Covid также чаще испытывали осложнения беременности, такие как преэклампсия, гестационная гипертензия и кровотечения, или попадали в отделения интенсивной терапии.
Исследователи рекомендуют беременным женщинам пройти вакцинацию, чтобы защитить их от тяжелых последствий коронавируса.
Несмотря на эти риски, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только 35 процентов беременных женщин в США были полностью вакцинированы по состоянию на 20 ноября.
Беременные женщины подвержены высокому риску серьезных симптомов Covid , как показали многочисленные исследования за последний год.
При заражении коронавирусом будущие матери сталкиваются с повышенным риском госпитализации, интенсивной терапии или искусственной вентиляции легких.
У этих пациентов также выше частота мертворождений , преждевременных родов и кесарева сечения.
SARS и MERS, два коронавируса, которые вызвали вспышки в начале 21 века, также оказали негативное влияние на исходы у матери и ребенка.
По данным CDC, в период с января 2020 года по 22 ноября 2021 года более 147000 беременных женщин в США были инфицированы Covid.
Из них 25 000 были госпитализированы, 240 скончались.
В новом исследовании конкретно изучается, как Covid влияет на осложнения беременности, а также на материнскую смертность.
Для исследования, опубликованного во вторник в журнале с открытым доступом PLOS Medicine , исследователи из Парижского университета использовали Национальную систему данных о здоровье Франции для анализа анонимных медицинских карт всех беременных женщин, госпитализированных в стране во время первой волны пандемии.
Всего за период с января по июнь 2020 года в анализ было включено более 245000 рождений.
Из этих будущих матерей 874 (или 0,36 процента) имели диагноз Covid во время родов.
Сравнивая исходы беременности между беременными женщинами, у которых был и не был диагноз Covid, исследователи обнаружили, что беременные женщины подвергаются гораздо более высокому риску.
По сравнению с группой, не принимавшей Covid, женщины в группе Covid были связаны с повышенной частотой госпитализации в ОИТ, смертностью, преэклампсией / эклампсией, гестационной гипертензией, послеродовым кровотечением, спонтанными и индуцированными преждевременными и очень преждевременными родами, дистрессом плода и Кесарево сечение », - говорится в заявлении исследователей.
Госпитализация в отделение интенсивной терапии была гораздо более распространена среди беременных с Covid.
Около 5,9 процента беременных пациенток с Covid нуждались в интенсивной терапии - в 59 раз больше, чем у пациенток, у которых не было Covid, 0,1 процента.
Беременные пациенты с Covid также чаще умирают во время пребывания в больнице по сравнению с пациентами, не страдающими Covid.
Смертность пациентов с Covid составила 0,2 процента, что примерно в 40 раз выше, чем у пациентов, не страдающих Covid, 0,005 процента.
Пациенты с Covid, как правило, были старше и чаще страдали ожирением и другими распространенными факторами риска Covid.
Пациенты с Covid в два раза чаще страдали преэклампсией, осложнением беременности, связанным с высоким кровяным давлением и повреждением печени и почек.
Эти пациенты также почти в два раза чаще страдали гестационной гипертензией, другой формой высокого кровяного давления, и гидрамнионом, состоянием, при котором околоплодные воды скапливаются вокруг плода.
У пациентов с Covid вероятность преждевременных родов в 2,5 раза выше, чем у беременных без Covid, и в 1,8 раза выше вероятность того, что потребуется кесарево сечение.
Кроме того, пациенты с Covid чаще испытывали кровотечения или тяжелую кровопотерю как во время (2,9 раза), так и после (1,7 раза) родов.
Не было значительных различий в прерывании беременности или мертворождении между группами Covid и non-Covid.
Это исследование четко указывает на то, что не только беременные женщины подвергаются повышенному риску тяжелой формы Covid, но Covid также связан с повышенным риском нескольких осложнений беременности.
Хотя эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, исследователи предупреждают, что их данные не обязательно указывают на то, что Covid вызывает эти осложнения.
Еще одним ограничением исследования является небольшое количество включенных в него беременных с Covid по сравнению с общим количеством беременных женщин во Франции.
Исследователи отметили, что некоторые женщины с бессимптомным Covid, возможно, не были идентифицированы в первые месяцы пандемии, и поэтому были исключены из исследования.
Тем не менее, исследователи рекомендуют беременным женщинам пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от потенциальных рисков для их беременности.
По данным CDC , в США по состоянию на 20 ноября около 35 процентов беременных полностью вакцинированы .
Сюда входят как люди, вакцинированные до, так и во время беременности.
Этот показатель выше у азиатских будущих матерей - около 50 процентов - и ниже у чернокожих и латиноамериканских женщин - 22 процента и 32 процента соответственно.
Многие беременные в США не решаются пройти вакцинацию, хотя вакцины безопасны и настоятельно рекомендуются для этой группы.
По данным CDC, всего 24 процента беременных получили хотя бы одну дозу вакцины Covid во время беременности.