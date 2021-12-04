Волшебный день 4 декабря 2021: Что принесет полное солнечное затмение и новолуние для каждого знака зодиака

4 декабря прогнозируется необычное астрономическое событие – полное солнечное затмение.
Полное Солнечное затмение Новолуние происходит в знаке Стрельца. Это последнее затмение, которое произойдет вдоль оси Близнецы-Стрелец с первого июня 2020 года.
Затмения способны задавать темы на ближайшие полгода. В знаке Стрельца, управляемом Юпитером, вопросы, связанные с верой, оптимизмом, системами убеждений, философией, обменом идеями и нашим чувством приключений, становятся предметом пристального внимания на личном уровне.
Для каждого знака зодиака — это становится определяющим моментом, который может принести в жизнь важные изменения.
Овен
Солнечное затмение в вашем девятом доме имеет планы по изменению повестки дня вокруг дальновидных начинаний – проектов и планов, которые включают далеко идущие идеи (и идеализм), с убеждениями, путешествием или поиском, на которых вы должны сосредоточиться.
Телец
Солнечное затмение в вашем восьмом доме имеет планы по изменению повестки дня, касающейся сотрудничества, особенно тех, к которым вы склонны относиться серьезно, даже демонстрируя уязвимость, чтобы завоевать доверие других.
Близнецы
Обратите внимание на тех ключевых людей на вашем горизонте и ваши планы на будущее; как вы могли бы учиться и расти благодаря партнерам и людям, с которыми сталкиваетесь.
Новолуние – это новое начало с потенциалом, и теперь вам пора внести изменения или осознать, что изменилось, особенно с мыслящей планетой Меркурий.
Рак
Солнечное затмение в вашем шестом доме призвано изменить повестку дня, связанную с работой, здоровьем и выбором образа жизни – способами, с помощью которых вы решаете задачи, выполняете работу по дому и выполняете свою работу, с ежедневной практикой или режимом, который освещает вас.
Лев
Утверждайте то, что приносит вам радость и счастье, вдохновение приходит изнутри вас – или через что-то, что освещает вас: ваши дети, ваши увлечения или таланты, которым вы преданы, спорт или ремесло, или время для игр! Будьте развлекательны и занимательны.
Дева
Семья или ваши инстинкты гнездования теперь могут занимать важное место в повестке дня, когда Солнце, Луна и ваш правитель Меркурий касаются основания и корней вашего гороскопа.
Весы
Солнечное затмение в вашем третьем доме призвано изменить повестку дня вокруг родственников и вашего ближайшего окружения, то, как вы общаетесь или разговариваете с теми, кто находится по близости, общайтесь с братьями и сестрами, школьными друзьями или обмениваетесь сообщениями с соседями, коллегами или ориентируетесь в своем окружении.
Скорпион
Наслаждайтесь языком, письмом и любыми навыками, которые позволяют вам общаться с приятными, дружелюбными людьми вокруг вас – позиционируйте себя как источник новостей или важного приятеля! Заявите о своем положении в вашем ближайшем окружении.
Стрелец
Солнечное затмение в вашем знаке имеет замыслы изменить повестку дня вокруг того, как вы входите в свою личность – свой характер, правду и подлинность – как вы выполняете личные планы, свою цель и личность.
Козерог
Примите спокойное время, фантазируйте и отмечайте любое необычное поведение или привычки, когда Солнце, Луна и Меркурий освещают эту неуловимую зону, мягко касаясь изменений, которые были сделаны-возможно, даже без вашего ведома.
Водолей
Солнечное затмение в вашем одиннадцатом доме призвано изменить повестку дня, связанную с человеческими усилиями и групповой работой – от того, как вы объединяетесь с коллегами по команде или подписчиков в Интернете.
Рыбы
Подумайте о похвале или признании в любой области, которая имеет значение для вас и ваших близких – Новолуние-идеальное время, чтобы изложить намерения на бумаге, спросить себя, что мешает сделке, какие цели наиболее важны?