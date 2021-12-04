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Волшебный день 4 декабря 2021: Что принесет полное солнечное затмение и новолуние для каждого знака зодиака

2:00:0812/4/2021,София Мальцева
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Утверждайте то, что приносит вам радость и счастье, вдохновение приходит изнутри вас – или через что-то, что освещает вас: ваши дети, ваши увлечения или таланты, которым вы преданы, спорт или ремесло, или время для игр!

Когда Солнце, Луна и Меркурий освещают эту неуловимую зону, мягко касаясь изменений, которые были сделаны-возможно, даже без вашего ведома. Фото: Pixabay.com

4 декабря прогнозируется необычное астрономическое событие – полное солнечное затмение.

Полное Солнечное затмение Новолуние происходит в знаке Стрельца. Это последнее затмение, которое произойдет вдоль оси Близнецы-Стрелец с первого июня 2020 года.

Затмения способны задавать темы на ближайшие полгода. В знаке Стрельца, управляемом Юпитером, вопросы, связанные с верой, оптимизмом, системами убеждений, философией, обменом идеями и нашим чувством приключений, становятся предметом пристального внимания на личном уровне.

Для каждого знака зодиака — это становится определяющим моментом, который может принести в жизнь важные изменения.

Овен

Солнечное затмение в вашем девятом доме имеет планы по изменению повестки дня вокруг дальновидных начинаний – проектов и планов, которые включают далеко идущие идеи (и идеализм), с убеждениями, путешествием или поиском, на которых вы должны сосредоточиться.

Телец

Солнечное затмение в вашем восьмом доме имеет планы по изменению повестки дня, касающейся сотрудничества, особенно тех, к которым вы склонны относиться серьезно, даже демонстрируя уязвимость, чтобы завоевать доверие других.

Близнецы

Обратите внимание на тех ключевых людей на вашем горизонте и ваши планы на будущее; как вы могли бы учиться и расти благодаря партнерам и людям, с которыми сталкиваетесь.

Новолуние – это новое начало с потенциалом, и теперь вам пора внести изменения или осознать, что изменилось, особенно с мыслящей планетой Меркурий.

Рак

Солнечное затмение в вашем шестом доме призвано изменить повестку дня, связанную с работой, здоровьем и выбором образа жизни – способами, с помощью которых вы решаете задачи, выполняете работу по дому и выполняете свою работу, с ежедневной практикой или режимом, который освещает вас.

Лев

Утверждайте то, что приносит вам радость и счастье, вдохновение приходит изнутри вас – или через что-то, что освещает вас: ваши дети, ваши увлечения или таланты, которым вы преданы, спорт или ремесло, или время для игр! Будьте развлекательны и занимательны.

Дева

Семья или ваши инстинкты гнездования теперь могут занимать важное место в повестке дня, когда Солнце, Луна и ваш правитель Меркурий касаются основания и корней вашего гороскопа.

Весы

Солнечное затмение в вашем третьем доме призвано изменить повестку дня вокруг родственников и вашего ближайшего окружения, то, как вы общаетесь или разговариваете с теми, кто находится по близости, общайтесь с братьями и сестрами, школьными друзьями или обмениваетесь сообщениями с соседями, коллегами или ориентируетесь в своем окружении.

Скорпион

Наслаждайтесь языком, письмом и любыми навыками, которые позволяют вам общаться с приятными, дружелюбными людьми вокруг вас – позиционируйте себя как источник новостей или важного приятеля! Заявите о своем положении в вашем ближайшем окружении.

Стрелец

Солнечное затмение в вашем знаке имеет замыслы изменить повестку дня вокруг того, как вы входите в свою личность – свой характер, правду и подлинность – как вы выполняете личные планы, свою цель и личность.

Козерог

Примите спокойное время, фантазируйте и отмечайте любое необычное поведение или привычки, когда Солнце, Луна и Меркурий освещают эту неуловимую зону, мягко касаясь изменений, которые были сделаны-возможно, даже без вашего ведома.

Водолей

Солнечное затмение в вашем одиннадцатом доме призвано изменить повестку дня, связанную с человеческими усилиями и групповой работой – от того, как вы объединяетесь с коллегами по команде или подписчиков в Интернете.

Рыбы

Подумайте о похвале или признании в любой области, которая имеет значение для вас и ваших близких – Новолуние-идеальное время, чтобы изложить намерения на бумаге, спросить себя, что мешает сделке, какие цели наиболее важны?

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