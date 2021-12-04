Глава Евросоюза обдумывает введение обязательной вакцинации от коронавируса

ВОЗ выпустила строгие предупреждения об опасности вакцинационной апатии, а Европейский союз ввел обязательные уколы, поскольку в Соединенных Штатах был зарегистрирован первый случай быстро распространяющегося штамма коронавируса Omicron.
Новый вариант, о котором впервые сообщили Всемирной организации здравоохранения неделю назад в Южной Африке, быстро распространился по континентам, омрачая экономические прогнозы и усиливая опасения по поводу еще одной тяжелой зимы в северном полушарии, пишет medicalxpress.com.
«В глобальном масштабе у нас есть токсичное сочетание низкого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования - рецепт для разведения и усиления вариантов», - сказал в среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, напомнив миру, что вариант Дельта «составляет почти все случаи».
«Нам необходимо использовать инструменты, которые у нас уже есть, чтобы предотвратить передачу и спасти жизни от Delta. И если мы сделаем это, мы также предотвратим передачу и спасем жизни от Omicron».
ВОЗ заявляет, что может потребоваться несколько недель, чтобы понять, является ли Омикрон более передаточным и приводит ли он к более серьезным заболеваниям, а также насколько эффективны против него современные методы лечения и вакцины.
Однако его обнаружение и распространение показали, что почти двухлетняя глобальная борьба с COVID-19 еще далека от завершения.
В Брюсселе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «понятно и уместно» обсуждать, как «поощрять и потенциально думать об обязательной вакцинации» в блоке, хотя только отдельные государства-члены могут вводить такие мандаты.
Австрия уже заявила, что в феврале следующего года сделает прививки от COVID обязательными, Германия рассматривает аналогичный подход, а Греция заявила во вторник, что введет обязательные вакцины для людей старше 60 лет.
Первый случай в СШАСоединенные Штаты, официально являющиеся наиболее пострадавшей от COVID-19 страной в мире, объявили, что выявили свой первый случай заболевания Омикроном: полностью вакцинированного путешественника из Южной Африки, который выздоравливает от легких симптомов.
Ведущий американский специалист по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи подчеркнул, что полностью вакцинированные взрослые должны искать ревакцинацию, когда имеют право на максимальную защиту.
«Наш опыт работы с такими вариантами, как вариант Дельта, показывает, что даже несмотря на то, что вакцина специально не нацелена на вариант Дельта, когда вы получаете достаточно высокий уровень иммунного ответа, вы получаете защиту от побочных эффектов», - сказал он.
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также зарегистрировали свои первые случаи заболевания Омикроном, в результате чего Персидский залив стал последним регионом, который пострадал.
Тем временем Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендовал, чтобы дети в возрасте от 5 до 11 лет, подверженные риску тяжелой формы COVID, считались «приоритетной группой» для вакцинации.
Предупреждение ООН о помощиВ четверг ООН заявила, что из-за пандемии еще 20 миллионов человек во всем мире оказались за чертой бедности, а это означает, что потребность в гуманитарной помощи стремительно растет.
Гуманитарное агентство ООН OCHA подсчитало, что в следующем году экстренная помощь понадобится 274 миллионам человек, что на 17 процентов больше, чем в 2021 году, поскольку экономики страдают от ограничений COVID.
Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что Omicron угрожает восстановлению мира, и снизила прогноз роста на 2021 год с 5,7 процента до 5,6 процента.
Omicron побудила правительства по всему миру вновь ввести ограничения на поездки, в основном ориентированные на юг Африки.
Через день после приостановки новых бронирований рейсов в страну Япония в четверг облегчила перемещение одеял, чтобы помочь гражданам вернуться.
Но критика таких запретов растет. В среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал их «глубоко несправедливыми и карательными», а также «неэффективными».
Рост уровня инфицирования уже привел к тому, что некоторые европейские правительства вновь ввели обязательное ношение масок, меры социального дистанцирования, комендантский час или изоляцию в отчаянной попытке ограничить госпитализацию, заставляя предприятия опасаться еще одного мрачного Рождества.
Португалия, у которой самый высокий уровень вакцинации в Европе, вновь ввела запрет на использование масок в помещениях и намерена к концу года провести третью инъекцию COVID почти одной пятой своего населения.
Со среды каждый взрослый в Италии получил право на ревакцинацию от COVID, ранее доступную только для лиц старше 40 лет.
Несмотря на новые ограничения, недавно введенные в Дании, в стране в среду было зарегистрировано рекордное количество новых случаев COVID - 5120 случаев заражения за последние 24 часа.
Несмотря на то, что правительства в одностороннем порядке вводили ограничения на поездки, государства-члены ВОЗ собрались в Женеве для работы над международным соглашением по борьбе со следующей пандемией.
Будет создан межправительственный переговорный орган для достижения соглашения о реагировании на будущие пандемии, первое заседание которого состоится до 1 марта 2022 года.
В то время как европейское лето мимолетных свобод от COVID может закончиться, в южном полушарии тихоокеанская страна Фиджи завершила 615-дневную международную изоляцию в среду и снова открылась для туристов.
Традиционные танцоры в травяных юбках приветствовали размахивая отдыхающими из Сиднея, что стало первым из ожидаемого потока отчаянно необходимых туристов в ближайшие недели.