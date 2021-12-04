Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Глава Евросоюза обдумывает введение обязательной вакцинации от коронавируса

7:30:3512/3/2021,Робин Миллард с бюро Afp
0

ВОЗ заявляет, что может потребоваться несколько недель, чтобы понять, является ли Омикрон более передаточным и приводит ли он к более серьезным заболеваниям, а также насколько эффективны против него современные методы лечения и вакцины.

маска, шприц
Вакцинация позволяет создать коллективный иммунитет. Фото: Piqsels.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Врач назвал тяжелый симптом Омикрона, на который следует обратить внимание

Врач назвал тяжелый симптом Омикрона, на который следует обратить вниманиеДва туриста вернулись в Россию из ЮАР с коронавирусом. Заразились ли омикрон-штаммом выясняет РоспотребнадзорЕщё 388 новости

ВОЗ выпустила строгие предупреждения об опасности вакцинационной апатии, а Европейский союз ввел обязательные уколы, поскольку в Соединенных Штатах был зарегистрирован первый случай быстро распространяющегося штамма коронавируса Omicron.

Новый вариант, о котором впервые сообщили Всемирной организации здравоохранения неделю назад в Южной Африке, быстро распространился по континентам, омрачая экономические прогнозы и усиливая опасения по поводу еще одной тяжелой зимы в северном полушарии, пишет medicalxpress.com.

«В глобальном масштабе у нас есть токсичное сочетание низкого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования - рецепт для разведения и усиления вариантов», - сказал в среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, напомнив миру, что вариант Дельта «составляет почти все случаи».

«Нам необходимо использовать инструменты, которые у нас уже есть, чтобы предотвратить передачу и спасти жизни от Delta. И если мы сделаем это, мы также предотвратим передачу и спасем жизни от Omicron».

ВОЗ заявляет, что может потребоваться несколько недель, чтобы понять, является ли Омикрон более передаточным и приводит ли он к более серьезным заболеваниям, а также насколько эффективны против него современные методы лечения и вакцины.

Однако его обнаружение и распространение показали, что почти двухлетняя глобальная борьба с COVID-19 еще далека от завершения.

В Брюсселе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «понятно и уместно» обсуждать, как «поощрять и потенциально думать об обязательной вакцинации» в блоке, хотя только отдельные государства-члены могут вводить такие мандаты.

Австрия уже заявила, что в феврале следующего года сделает прививки от COVID обязательными, Германия рассматривает аналогичный подход, а Греция заявила во вторник, что введет обязательные вакцины для людей старше 60 лет.

Первый случай в США

Соединенные Штаты, официально являющиеся наиболее пострадавшей от COVID-19 страной в мире, объявили, что выявили свой первый случай заболевания Омикроном: полностью вакцинированного путешественника из Южной Африки, который выздоравливает от легких симптомов.

Ведущий американский специалист по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи подчеркнул, что полностью вакцинированные взрослые должны искать ревакцинацию, когда имеют право на максимальную защиту.

«Наш опыт работы с такими вариантами, как вариант Дельта, показывает, что даже несмотря на то, что вакцина специально не нацелена на вариант Дельта, когда вы получаете достаточно высокий уровень иммунного ответа, вы получаете защиту от побочных эффектов», - сказал он.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также зарегистрировали свои первые случаи заболевания Омикроном, в результате чего Персидский залив стал последним регионом, который пострадал.

Тем временем Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендовал, чтобы дети в возрасте от 5 до 11 лет, подверженные риску тяжелой формы COVID, считались «приоритетной группой» для вакцинации.

Предупреждение ООН о помощи

В четверг ООН заявила, что из-за пандемии еще 20 миллионов человек во всем мире оказались за чертой бедности, а это означает, что потребность в гуманитарной помощи стремительно растет.

Гуманитарное агентство ООН OCHA подсчитало, что в следующем году экстренная помощь понадобится 274 миллионам человек, что на 17 процентов больше, чем в 2021 году, поскольку экономики страдают от ограничений COVID.

Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что Omicron угрожает восстановлению мира, и снизила прогноз роста на 2021 год с 5,7 процента до 5,6 процента.

Omicron побудила правительства по всему миру вновь ввести ограничения на поездки, в основном ориентированные на юг Африки.

Через день после приостановки новых бронирований рейсов в страну Япония в четверг облегчила перемещение одеял, чтобы помочь гражданам вернуться.

Но критика таких запретов растет. В среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал их «глубоко несправедливыми и карательными», а также «неэффективными».

Рост уровня инфицирования уже привел к тому, что некоторые европейские правительства вновь ввели обязательное ношение масок, меры социального дистанцирования, комендантский час или изоляцию в отчаянной попытке ограничить госпитализацию, заставляя предприятия опасаться еще одного мрачного Рождества.

Португалия, у которой самый высокий уровень вакцинации в Европе, вновь ввела запрет на использование масок в помещениях и намерена к концу года провести третью инъекцию COVID почти одной пятой своего населения.

Со среды каждый взрослый в Италии получил право на ревакцинацию от COVID, ранее доступную только для лиц старше 40 лет.

Несмотря на новые ограничения, недавно введенные в Дании, в стране в среду было зарегистрировано рекордное количество новых случаев COVID - 5120 случаев заражения за последние 24 часа.

Несмотря на то, что правительства в одностороннем порядке вводили ограничения на поездки, государства-члены ВОЗ собрались в Женеве для работы над международным соглашением по борьбе со следующей пандемией.
Будет создан межправительственный переговорный орган для достижения соглашения о реагировании на будущие пандемии, первое заседание которого состоится до 1 марта 2022 года.

В то время как европейское лето мимолетных свобод от COVID может закончиться, в южном полушарии тихоокеанская страна Фиджи завершила 615-дневную международную изоляцию в среду и снова открылась для туристов.

Традиционные танцоры в травяных юбках приветствовали размахивая отдыхающими из Сиднея, что стало первым из ожидаемого потока отчаянно необходимых туристов в ближайшие недели.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19 вакцинаомикрон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Боитесь нового вируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Глава Евросоюза обдумывает введение обязательной вакцинации от коронавируса
7:30:35 12/3/2021
Глава Евросоюза обдумывает введение обязательной вакцинации от коронавируса
Как вычислить негативную карму рода. 3 способа очиститься от токсичных наследственных программ
7:15:41 12/3/2021
Как вычислить негативную карму рода. 3 способа очиститься от токсичных наследственных программ
Беременные с коронавирусом в 59 раз чаще тяжело болеют. Каков риск смерти?
6:30:56 12/3/2021
Беременные с коронавирусом в 59 раз чаще тяжело болеют. Каков риск смерти?
В новолуние и солнечное затмение 4 декабря 2021 года закладывается судьба на 18 лет вперед: как провести день, чтобы привлечь успех
6:15:36 12/3/2021
В новолуние и солнечное затмение 4 декабря 2021 года закладывается судьба на 18 лет вперед: как провести день, чтобы привлечь успех
Бустерная прививка от Омикрона может быть готова уже в марте 2022: руководитель Moderna
6:00:06 12/3/2021
Бустерная прививка от Омикрона может быть готова уже в марте 2022: руководитель Moderna
Врач назвал тяжелый симптом Омикрона, на который следует обратить внимание
5:30:53 12/3/2021
Врач назвал тяжелый симптом Омикрона, на который следует обратить внимание
Когда квасить капусту перед Новым 2022 годом: самые благоприятные и худших дни для засолки
4:45:00 12/3/2021
Когда квасить капусту перед Новым 2022 годом: самые благоприятные и худших дни для засолки
Как успеть загадать желание в полное солнечное затмение 4 декабря 2021: полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды в 10:34 московского времени
4:00:08 12/3/2021
Как успеть загадать желание в полное солнечное затмение 4 декабря 2021: полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды в 10:34 московского времени
Спасенная врачами певица МакSим шокировала поклонников своей фигурой
3:59:32 12/3/2021
Спасенная врачами певица МакSим шокировала поклонников своей фигурой
Главу сельсовета в Искитимском районе судят за растрату: Одну квартиру незаконно дал себе, вторую - своему заму
3:44:41 12/3/2021
Главу сельсовета в Искитимском районе судят за растрату: Одну квартиру незаконно дал себе, вторую - своему заму