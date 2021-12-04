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04.12
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Как устроить идеальное свидание с Козерогом так, чтобы он был счастлив?

11:30:2812/4/2021
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Как самый традиционный знак зодиака, Козерог любит фильмы, которые выдерживают испытание временем.

Из всех 12 знаков зодиака «это тот знак, который может в кого-то сильно влюбиться». Фото: Pixabay.com

Козерог, сейчас сезон Стрельцов. Но в конце этого месяца вам пора сиять. Что у Купидона припасено для вашей личной жизни?

Сезон Козерогов начинается прямо перед Рождеством 22 декабря и не заканчивается до 19 января в Новый год, пишет express.co.uk.

У этого земного знака нет типично "радужного" взгляда на отношения. Итак, когда Козерог говорит, что вы ему нравитесь, он действительно любит. Реалистичный и прагматичный, Козерог «в этом надолго» и знает, что «в лучших отношениях бывают штормы».

В любви Козероги «обширны и щедры в любви». Однако будьте осторожны, так как они могут увлечься и часто хотят проводить время со своим возлюбленным - и только с ними.

Для Козерогов нет ничего необычного в женитьбе после «всего лишь нескольких месяцев знакомства». Из всех 12 знаков зодиака «это тот знак, который может в кого-то сильно влюбиться».

Козерог, обязательно поддерживайте отношения с семьей и друзьями, а также новые романтические перспективы. Вы процветаете, когда у вас обычный распорядок дня, поэтому выделение особого «свидания» один раз в неделю должно вам подойти.

Козероги также готовы поработать, чтобы отношения процветали. Для них это огромный приоритет, поэтому никогда не переживайте, что ваш партнер-Козерог будет ленив, когда дело доходит до решения проблем.

Сайт Horoscope.com сказал: «Они не боятся терапии, если их отношениям нужна помощь, и подходят к проблемам как к препятствиям на пути, которые могут быть исправлены с честностью, доверием и усердием со стороны обоих партнеров».

Этот знак тоже никогда не будет неверным, так как они «серьезные моногамисты». Козероги в отношениях, вот что вам следует делать на следующее свидание. Отправляйтесь в коктейль-бар и окунитесь в атмосферу "гламура старой школы". Бонусные баллы, если есть пианино.

Когда отношения станут более комфортными, проведите ночь в одиночестве. Козерог может позволить своим творческим сокам течь, готовя вместе со своим партнером домашнюю еду. После этого откройте бутылку вина и посмотрите хороший фильм.

Как самый традиционный знак зодиака, Козерог любит фильмы, которые выдерживают испытание временем.

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