Как устроить идеальное свидание с Козерогом так, чтобы он был счастлив?

Козерог, сейчас сезон Стрельцов. Но в конце этого месяца вам пора сиять. Что у Купидона припасено для вашей личной жизни?
Сезон Козерогов начинается прямо перед Рождеством 22 декабря и не заканчивается до 19 января в Новый год, пишет express.co.uk.
У этого земного знака нет типично "радужного" взгляда на отношения. Итак, когда Козерог говорит, что вы ему нравитесь, он действительно любит. Реалистичный и прагматичный, Козерог «в этом надолго» и знает, что «в лучших отношениях бывают штормы».
В любви Козероги «обширны и щедры в любви». Однако будьте осторожны, так как они могут увлечься и часто хотят проводить время со своим возлюбленным - и только с ними.
Для Козерогов нет ничего необычного в женитьбе после «всего лишь нескольких месяцев знакомства». Из всех 12 знаков зодиака «это тот знак, который может в кого-то сильно влюбиться».
Козерог, обязательно поддерживайте отношения с семьей и друзьями, а также новые романтические перспективы. Вы процветаете, когда у вас обычный распорядок дня, поэтому выделение особого «свидания» один раз в неделю должно вам подойти.
Козероги также готовы поработать, чтобы отношения процветали. Для них это огромный приоритет, поэтому никогда не переживайте, что ваш партнер-Козерог будет ленив, когда дело доходит до решения проблем.
Сайт Horoscope.com сказал: «Они не боятся терапии, если их отношениям нужна помощь, и подходят к проблемам как к препятствиям на пути, которые могут быть исправлены с честностью, доверием и усердием со стороны обоих партнеров».
Этот знак тоже никогда не будет неверным, так как они «серьезные моногамисты». Козероги в отношениях, вот что вам следует делать на следующее свидание. Отправляйтесь в коктейль-бар и окунитесь в атмосферу "гламура старой школы". Бонусные баллы, если есть пианино.
Когда отношения станут более комфортными, проведите ночь в одиночестве. Козерог может позволить своим творческим сокам течь, готовя вместе со своим партнером домашнюю еду. После этого откройте бутылку вина и посмотрите хороший фильм.
Как самый традиционный знак зодиака, Козерог любит фильмы, которые выдерживают испытание временем.