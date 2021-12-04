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Мощная молитва на отпущение любых грехов в большой праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: читать каждому

3:00:0712/4/2021,София Мальцева
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Начало установления этого праздника Входа Приснодевы Марии в Храм известно не с полной точностью. Однако известно, что святой Григорий Нисский в 14 веке впервые упомянул об этом.

В церковных песнопениях на этот день Пресвятая Дева "благочестиво восхваляется". Фото: Pixabay.com

4 декабря — главный двунадесятый праздник Введение Пресвятой Богородицы во Храм Господень.

В этот день церковные священнослужители вспоминают вход Пресвятой Богоматери в Иерусалимский храм. Как и рассказы о рождении Божией Матери, отмечаемом 8 сентября, этот праздник не встречается в Библии, но является частью небиблейской традиции, в первую очередь Протоевангелия Иакова.
История праздника такова: Иоаким и Анна, родители Богородицы, были пожилыми и бездетными. Они молились за ребенка и обещали, что, когда ребенок родится, они отдадут его на службу Богу. Поэтому, когда родилась Мария, то спустя три года родители повели ее в храм, чтобы она жила жизнью, посвященной Богу. Ее семья и друзья сопровождали ее в храм со свечами и пением. Когда родители поставили девочку на первую ступень, то она с легкостью преодолела все огромные ступени, поднявшись во Храм, где ее встретил священник Захария, который отвел ее в Святая Святых – место, куда мог войти только главный священник раз в год.

Начало установления этого праздника Входа Приснодевы Марии в Храм известно не с полной точностью. Однако известно, что святой Григорий Нисский в 14 веке впервые упомянул об этом.

В церковных песнопениях на этот день Пресвятая Дева "благочестиво восхваляется", как "пречистая Дева", "почетнее и славнее воинств небесных", "проповедь пророков, слава апостолов, хвала мученикам и обновление всех рожденных на земле", "брачный чертог Бога Слова", "жилище Царя всех", "Матерь Божья", "наша слава и спасение".


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традициипраздникиприметы Вход Богородицы во Храм Господень
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