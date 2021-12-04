Полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: что строго нельзя делать, а что важно успеть сделать до закрытия Коридора затмений

Полное солнечное затмение произойдет 4 декабря 2021 года в 2:44 утра по восточному времени при 12 градусах и 22 минутах знака Стрельца. Его последствия можно ощутить до шести месяцев после фактической даты затмения.
Затмения обладают способностью задавать темы на ближайшие шесть месяцев. Мы продолжим решать вопросы, связанные с верой, оптимизмом, системами убеждений, философией, обменом идеями и нашим чувством приключений в течение нескольких месяцев после этого затмения. Можно почувствовать потребность или желание начать все заново в этих областях, и последнее слово или сильные чувства, которые мы испытали в последние месяцы, могут подтолкнуть нас вперед.
Присутствие затмений заставляет наше энергетическое поле вести себя подобно магниту, притягивая все, что нам нужно. Таким образом, энергия также может быть использована для определения целей в отношении всего, что мы хотим привлечь.
Однако в это Солнечное затмение, мы можем чувствовать себя уничтоженными, проигнорированными или отвергнутыми, прежде чем у нас появится мотивация к большим переменам или новому началу. В дни, предшествующие затмению, лучше всего принимать, наблюдать и позволять нашей интуиции работать на нас. Сейчас не время давить.
Постарайтесь понаблюдать за этим астрономическим событием. Ведь ритуальное наблюдение Затмений также улучшает наше восприятие в реальном времени и эмоциональное состояние в дни, связанные с событием, и помогает продуктивно ориентировать транзитные проявления.