Введение во храм Пресвятой Богородицы: открытки и поздравления для всех верующих 4 декабря

В праздник Святой Богородицы
Сердце пусть счастьем наполнится,
Пошлёт она пусть радость и удачу,
И много-много радости в придачу!
И защитит пускай от разных бед.
На многое всем даст ответ,
И благодать пошлёт святейшая Мария,
Везения и терпения людям мира!
***
С Днем введения во храм
Нашей мамочки небесной!
Вот взывает к небесам,
Колокольный звон чудесный.
Поздравляю искренне тебя
И желаю благодати всюду.
Мира, радости, добра
И чтоб жизнь была как чудо.
В день Ведения во храм
Богородицы Марии,
Я желаю, чтоб мы веру
В своих душах укрепили.
Колокольный звон растает Пусть в небесной сини, И молитвы наши Услышит пусть Мария.
Пусть ступени храма
Путь добру откроют,
Хранит пусть Богородица
Нас силою святою.
***
В Днем введения во храм
Богородицы Святой!
Пусть легко живется Вам,
И в душе царит покой!
Пусть во всем поможет Бог,
Будут близкие ценить.
Счастья Вам большой кусок,
Чтоб ни капли не тужить!
Стихи: Поздравок
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