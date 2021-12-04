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Введение во храм Пресвятой Богородицы: открытки и поздравления для всех верующих 4 декабря

12:15:4112/4/2021
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День Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечают 4 декабря, праздновали играми на свежем воздухе, катанием на санях, кидались снежки и лепили снежных баб. На Руси считали, что сама зима приезжает в этот день на санях и дует на окна, отсюда и снежные узоры.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

В праздник Святой Богородицы
Сердце пусть счастьем наполнится,
Пошлёт она пусть радость и удачу,
И много-много радости в придачу!

И защитит пускай от разных бед.
На многое всем даст ответ,
И благодать пошлёт святейшая Мария,
Везения и терпения людям мира!

***

С Днем введения во храм
Нашей мамочки небесной!
Вот взывает к небесам,
Колокольный звон чудесный.

Поздравляю искренне тебя
И желаю благодати всюду.
Мира, радости, добра
И чтоб жизнь была как чудо.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

В день Ведения во храм
Богородицы Марии,
Я желаю, чтоб мы веру
В своих душах укрепили.

Колокольный звон растает Пусть в небесной сини, И молитвы наши Услышит пусть Мария.

Пусть ступени храма
Путь добру откроют,
Хранит пусть Богородица
Нас силою святою.

***

В Днем введения во храм
Богородицы Святой!
Пусть легко живется Вам,
И в душе царит покой!

Пусть во всем поможет Бог,
Будут близкие ценить.
Счастья Вам большой кусок,
Чтоб ни капли не тужить!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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