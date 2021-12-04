Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Двунадесятый праздник Введения Пресвятой Богородицы во Храм 4 декабря верующие вспоминают, почему Деве Марии пришлось выйти замуж за своего родственника Иосифа

3:30:1212/4/2021,София Мальцева
0

Ангел Гавриил пришел к ним и объявил, что у них будет ребенок, которого весь человеческий род назовет благословенным.

Были услышаны молитвы благочестивых христиан. Фото: Pixabay.com

4 декабря отмечается очень важное событие для всего христианского мира и мировой истории, в целом.

У Иоакима и Анны не было детей, и всю свою жизнь они горевали об этом, тем более что были в преклонном возрасте, и только еще усерднее молили Бога, надеясь на Его помощь.

Однажды, в великий Праздник, Иоаким понес подношение в Иерусалим, чтобы принести Богу в Храме, но его не принял священнослужитель, который посчитал, что человек без детей не может принести жертву Господу. Это сильно огорчило старика, он, посчитав себя единственным грешником среди людей, не захотел приходить домой, вместо этого бежал в уединенное место в пустыню.

Анна, услышав, как ее муж был унижен священником, начала поститься и печально молила Бога даровать ей ребенка. В пустыне, уединяясь и постясь, Иоаким также молился Богу об этом.

Были услышаны молитвы благочестивых христиан. Ангел Гавриил пришел к ним и объявил, что у них будет ребенок, которого весь человеческий род назовет благословенным. По велению Небесного Посланника Иоаким и Анна вернулись в Иерусалим, где, согласно словам Ангела, у них родилась дочь, которую они назвали Марией. Когда ей исполнилось три года, то родители ее отправили в Храм. В котором она прожила до 12 лет. В итоге ее отдали замуж за Иосифа, который был разведенным, и он мог защитить Святую Марию в те времена, чтобы она осталась девственницей и родила будущего Спасителя.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
православиеисторияпраздникиВведение во храм Пресвятой Богородицы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отмечаете этот праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Банковским работникам веселые стихи и открытки в Международный день банков 4 декабря
3:15:48 12/4/2021
Банковским работникам веселые стихи и открытки в Международный день банков 4 декабря
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы: сколько дней длится Двунадесятый праздник и почему всю еду готовят накануне
3:15:43 12/4/2021
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы: сколько дней длится Двунадесятый праздник и почему всю еду готовят накануне
В России бедных стало меньше: Росстат впервые посчитал их по новой "границе бедности"
3:14:01 12/4/2021
В России бедных стало меньше: Росстат впервые посчитал их по новой "границе бедности"
Мощная молитва на отпущение любых грехов в большой праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: читать каждому
3:00:07 12/4/2021
Мощная молитва на отпущение любых грехов в большой праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: читать каждому
Мусорный регоператор "Экология-Новосибирск" объявил себя банкротом из-за долгов
2:56:16 12/4/2021
Мусорный регоператор "Экология-Новосибирск" объявил себя банкротом из-за долгов
Полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: что строго нельзя делать, а что важно успеть сделать до закрытия Коридора затмений
2:45:00 12/4/2021
Полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: что строго нельзя делать, а что важно успеть сделать до закрытия Коридора затмений
Талибы дали свободу афганским женщинам: Они могут отказаться от замужества и вступить в брак повторно
2:36:56 12/4/2021
Талибы дали свободу афганским женщинам: Они могут отказаться от замужества и вступить в брак повторно
Строгие запреты в Двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы: и какие послабления разрешены для постящихся 4 декабря. Можно ли есть рыбу?
2:30:33 12/4/2021
Строгие запреты в Двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы: и какие послабления разрешены для постящихся 4 декабря. Можно ли есть рыбу?
"Начало конца кошмара": С появлением "омикрон"-штамма уйдет пандемия коронавируса, считает инфекционист
2:16:57 12/4/2021
"Начало конца кошмара": С появлением "омикрон"-штамма уйдет пандемия коронавируса, считает инфекционист
Экскаватор сбил 9-летнего мальчика на "зебре" в Новосибирске. Ребенок попал в больницу
2:02:03 12/4/2021
Экскаватор сбил 9-летнего мальчика на "зебре" в Новосибирске. Ребенок попал в больницу