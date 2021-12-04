В Двунадесятый праздник Введения Пресвятой Богородицы во Храм 4 декабря верующие вспоминают, почему Деве Марии пришлось выйти замуж за своего родственника Иосифа

4 декабря отмечается очень важное событие для всего христианского мира и мировой истории, в целом.
У Иоакима и Анны не было детей, и всю свою жизнь они горевали об этом, тем более что были в преклонном возрасте, и только еще усерднее молили Бога, надеясь на Его помощь.
Однажды, в великий Праздник, Иоаким понес подношение в Иерусалим, чтобы принести Богу в Храме, но его не принял священнослужитель, который посчитал, что человек без детей не может принести жертву Господу. Это сильно огорчило старика, он, посчитав себя единственным грешником среди людей, не захотел приходить домой, вместо этого бежал в уединенное место в пустыню.
Анна, услышав, как ее муж был унижен священником, начала поститься и печально молила Бога даровать ей ребенка. В пустыне, уединяясь и постясь, Иоаким также молился Богу об этом.
Были услышаны молитвы благочестивых христиан. Ангел Гавриил пришел к ним и объявил, что у них будет ребенок, которого весь человеческий род назовет благословенным. По велению Небесного Посланника Иоаким и Анна вернулись в Иерусалим, где, согласно словам Ангела, у них родилась дочь, которую они назвали Марией. Когда ей исполнилось три года, то родители ее отправили в Храм. В котором она прожила до 12 лет. В итоге ее отдали замуж за Иосифа, который был разведенным, и он мог защитить Святую Марию в те времена, чтобы она осталась девственницей и родила будущего Спасителя.