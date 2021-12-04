Роскосмос угрожает возбуждением уголовного дела против 45-летнего астронавта NASA: что вменяют в вину?

Российское космическое агентство завершило расследование причин пробоины в космическом корабле Союз МС-09, который стыковался с МКС в 2018 году. Агентство давно цитирует астронавта НАСА Серену Ауньон-Ченселлор как виновницу, которая намеренно просверливала небольшое отверстие, которое привело к падению давления воздуха.
Россия передала расследование в правоохранительные органы, что теперь позволяет им возбуждать уголовное дело против космонавта.
Роскосмос, российское космическое агентство, пригрозил предъявить обвинения астронавту НАСА, который, по его утверждениям, просверлил двухмиллиметровую дыру в корабле Союз МС-09, который стыковался с Международной космической станцией (МКС) в 2018 году, пишет dailymail.co.uk.
Агентство недавно завершило расследование того, что, по его мнению, было саботажем, со ссылкой на Серену Ауньон-Ченселлор, члена экипажа МКС на момент инцидента, в качестве виновника.
Обвинения были переданы в российские правоохранительные органы, что позволило Роскосмосу объявить о возможности привлечения к уголовной ответственности.
Как сообщает ТАСС, в пятницу газета "Известия2 со ссылкой на источники сообщила, что Ауньон-Канцлер проделал дыру в надежде вернуться домой пораньше.
Источники сообщили российскому новостному агентству, что Ауньон-Ченселлор хотела покинуть орбитальную лабораторию из-за тромба или драки с ее парнем на борту МКС.
Тем не менее, Ауньон-Ченселлор была замужем за Джеффом Ченселлор, когда она была в космосе - и они все еще женаты по сей день - поэтому неясно, кто был этим «парнем», как заявили российские инсайдеры.
DailyMail.com обратился в НАСА за дополнительной информацией, но до сих пор не получил ответа.
Согласно сообщению ТАСС, инсайдеры Роскосмоса утверждают, что было пробурено несколько скважин кем-то, кто не знаком с конструкцией модуля, и без надлежащей поддержки для обеспечения точного бурения в условиях низкой силы тяжести.
Дыра была обнаружена 30 августа 2018 года после того, как было обнаружено падение давления из-за утечки воздуха.
Российские космонавты быстро заткнули дыру и восстановили давление, залатав ее несколькими слоями эпоксидной смолы - вещества, похожего на клей.
После заделки лунки космонавты вели фото- и видеонаблюдение за ней с помощью эндоскопа.
В сентябре 2018 года российский чиновник заявил, что отверстие, по всей видимости, было пробито с помощью дрели и могло быть создано умышленно кем-то на земле.
Россия начала расследование причин дыры в 2019 году и в августе поделилась утверждениями о том, что дыру проделал Ауньон-Ченселлор.
В ответ НАСА заявило, что не комментирует медицинские вопросы, но оспорило это утверждение, назвав астронавта чрезвычайно уважаемым и внесшим бесценный вклад.
Билл Нельсон, глава НАСА, написал в Твиттере в августе: «Я полностью поддерживаю Серену».
Однако последнее событие теперь дает возможность Роскосмосу выдвинуть обвинения против Ауньона-Канцлера.
НАСА заявило, что астронавтам на борту никогда не угрожала опасность удушья из-за космического корабля «спасательная шлюпка», прикрепленного к станции для возвращения на Землю.
Позже изображения и дальнейшее расследование показали, что дыра была проделана изнутри, исключив космический мусор как причину.
Сергей Прокопьев и два других астронавта, Ауньон-канцлер НАСА и Александр Герст из Европейского космического агентства, были на борту, когда он был обнаружен.
Обвинение против Ауньона-Ченслера было сделано в статье, опубликованной ТАСС, в которой говорится, что «опровергнуты» 12 утверждений Америки о Российском космическом агентстве.
Они сообщают, что на Земле было бы невозможно нанести ущерб, поскольку корабль никогда не пройдет испытания в вакуумной камере, необходимые для готовности к полету.
«Если бы в нем были дыры, то давление в этом корабле сразу упало бы, и он не прошел бы соответствующие испытания. Таким образом, Роскосмос сразу исключил версию о повреждении корабля «Союз-МС-09» на Земле », - сообщает ТАСС.
Затем обсуждается психическое здоровье Ауньон-Ченселлор, предполагая, что она приняла решительные меры, чтобы «ускорить свое возвращение на Землю».
В нем перечислены причины клеветнического заявления, предполагающего, что видеокамера на стыке российского и американского сегментов «загадочным образом» перестала работать в то время, и что астронавты США отказались пройти проверку на полиграфе.
Инсайдеры Роскосмоса сообщили ТАСС, что российские космонавты прошли проверку на полиграфе и добавили, что агентству не разрешили проверять инструменты и сверла на МКС на предмет наличия остатков металлической стружки.
Далее было добавлено, что из восьми отверстий только одна прошла насквозь, остальные, казалось, просто задели стены.
ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ДЫРУ В МКС?
Теория первая - причиной стал небольшой метеорит.
Крошечная дыра появилась в российской космической капсуле, привязанной к МКС 30 августа.
"Микротрещина" шириной около 2 мм на космической станции стоимостью 150 миллиардов долларов (115 миллиардов фунтов стерлингов) была обнаружена после того, как астронавты заметили падение давления.
Сообщается, что астронавт Европейского космического агентства Александр Герст приложил палец к дыре, прежде чем экипаж заделал ее скотчем.
Было подтверждено, что отверстие было отремонтировано к пятнице (31 августа) после того, как давление в кабине нормализовалось.
Первоначально считалось, что это произошло из-за небольшого метеорита, и астронавты использовали ленту для герметизации утечки после того, как она вызвала небольшую потерю давления.
Теория вторая - это было сделано намеренно, находясь на орбите
Однако по мере того, как расследование продолжалось, стало казаться, что дыра была сделана кем-то внутри, а не снаружи, либо на Земле, либо в космосе, заявило российское космическое агентство.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в сентябре, что дыру можно было пробурить во время производства или на орбите «дрожащей рукой».
Он не сказал, подозревал ли он кого-либо из экипажа США, но это заявление вызвало некоторое недоумение.
Источники предполагают, что вопрос о том, как исправить дыру, мог обострить отношения между Москвой и Хьюстоном.
С тех пор Рогозин отказался от своего заявления, обвиняя СМИ в искажении его слов, и сказал, что он "никогда не указывал пальцем на американских астронавтов''.
Теория третья - это вызвал работник Энергии.
Ведущая теория из неназванного источника в Энергии гласит, что яма была проделана на земле - потенциально вызванная «преднамеренным вмешательством» - с предположениями, что ответственное лицо, возможно, уже было установлено.
Другой анонимный источник сообщил, что дыру пробурил рабочий, который вместо того, чтобы сообщить об этом, скрывал свою ошибку печатью.
Неназванный источник в «Энергии» сообщил российскому информационному агентству РИА Новости, что «на земле была проделана яма».
Согласно источнику, «лицо, виновное в халатности, установлено».
Другой анонимный источник сказал, что отверстие было сделано не намеренно, а работником, который скрывал свою ошибку печатью, вместо того, чтобы сообщить о ней.
Лоскутный ремонт продлился до МКС, но после трех недель на орбите постепенно расслоился.