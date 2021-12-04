С Днем информатики в России – потрясные поздравления для компьютерных гениев 4 декабря

Запрограммируем удачу
В день информатики нам всем!
Еще и счастья бы в придачу,
И много знаний без проблем!
Логично выстроились звезды,
Им этот праздник по душе,
И с праздником, пока не поздно,
Шлю поздравления тебе!
С Днем информатики сердечно
Позвольте мне поздравить вас,
Пусть мир волшебный электронный
Покажет вам в работе класс.
Машина умная на благо
Пусть служит в каждом деле вам,
Программы пусть помогут в жизни,
Избавят от проблем и драм.
Уже снежинок хороводы,
Кружась, мелькают на дворе,
День информатики в России
Все отмечают в декабре.
Компьютер создан не напрасно, Он облегчает людям жизнь Для всех ПК — стал другом верным, В нем разум, мысли собрались.
Он помогает нам в работе,
Решает важные дела,
И информатика, пожалуй,
Для всех людей сейчас важна!