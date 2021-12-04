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Три знака зодиака снова поверят в любовь во время ретроградной Венеры 5 декабря 2021 года

10:30:0012/3/2021,Руби Миранда
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Некоторые знаки зодиака испытают настоящий поворот в любви. Каждый слышит о втором шансе? Возможно, это время, когда нам на помощь придет второй шанс.

Когда Венера станет ретроградной, мы обнаружим, что с энтузиазмом относимся к любви и романтике. Фото: Pixabay.com

Поскольку планета Венера естественно вращается в обратном направлении, ее ретроградность заставляет ее вращаться даже медленнее, чем обычно, что по сравнению с этим делает старую добрую планету Земля похожей на демона скорости.

Это влияет на нас обычным образом - Венера влияет на нас - в любви, в красоте. Когда Венера станет ретроградной, как это происходит в данный момент, мы обнаружим, что с энтузиазмом относимся к любви и романтике, пишет yourtango.com.

Хотя это может не длиться вечно, наш скептицизм и недоверие к любви будут приостановлены на время во время ретроградного движения.

Вы когда-нибудь были свидетелями чего-то, что восстанавливает вашу веру в человечество? Например, вы видите, как кто-то совершает доброе дело, и это так освежает, что вы начинаете верить, что, возможно, мы, люди, не тот мусор, которым мы кажемся эта восстановленная вера воодушевляет и обычно предназначена для того, чтобы стать свидетелями совершаемых добрых дел.

Но любовь? Возвращаемся ли мы когда-нибудь к невинности, когда дело касается любви? Ретроградная Венера гарантирует, что мы это сделаем.

Как бы то ни было, мы все получим мгновение или два глубокой, непрерывной, восстановленной веры в любовь во время ретроградной Венеры.

Некоторые знаки зодиака испытают настоящий поворот в любви. Каждый слышит о втором шансе? Возможно, это время, когда нам на помощь придет второй шанс.

Знаки зодиака, вера в любовь которых восстанавливается во время ретроградной Венеры 5 декабря 2021 года:

Овен

Вы никогда не избегали интересных событий, особенно если это связано с любовью и романтикой. Что ретроградная Венера может сделать с вами, так это заставить вас задуматься; размышления о любви, размышления о том, как подойти к определенным темам, которые требуют внимания в ваших любовных отношениях, и насколько вам действительно повезло, что в вашей жизни есть этот человек.

Ретроград здесь работает в вашу пользу, так как дает вам разумный обзор, который помогает вам чувствовать себя терпеливым и сострадательным.

Поскольку вы способны отстраниться и стать свидетелем своей личной жизни взглядом самоанализа, вы также способны ценить то, что имеете, еще больше. Простое знание того, что вы нашли любовь в этой жизни, должно восстановить вашу веру в любовь как таковую. Здесь вас ждет благодарность, Овен, и вы будете чрезвычайно благодарны за любовь, которую испытываете во время ретроградной Венеры.

Телец

Никогда не было лучшего времени, чтобы доверять своей интуиции, чем сейчас, Телец, и тому маленькому голосу в вашей голове, который говорит вам, что человек, с которым вы связаны, - это тот человек, с которым вы должны быть?

Послушайте этот голос. Тебе повезло в этой жизни, Телец. Вы милый человек, и все, с кем вы были связаны романтически, обожали вас.

Хотя в прошлом что-то не всегда удавалось, у человека, с которым вы сейчас общаетесь, все складывается вместе. Вы чувствуете, что этот человек не пытается вас достать, и при этом он не производит впечатление лжеца; это отсутствие обмана и приобщение к доверию может сначала сбить вас с толку, но когда в картине появится Ретроградная Венера , вы внезапно увидите, что ваш человек полностью вам подходит.

Просто возможность доверять - это как отпуск сам по себе, и вы можете доверять своему человеку. Пусть их любовь поможет восстановить вашу веру в романтику, ведь это очень и очень реально.

Близнецы

Вам, Близнецам, иногда трудно привыкнуть к каким-либо рутинам. Ты сам по себе, и тебе это нравится. Из-за такой самообладания людям трудно к вам подойти. Хотя вы необычайно милы, вы виноваты в своей сдержанности и недоступности.

Что вам всегда было нужно, так это кто-то, у кого хватит смелости взобраться на защитные стены, которые вы построили вокруг себя а затем, во время ретроградной Венеры , вы узнаете, кто этот человек и что он хочет с ним сделать. быть в твоей жизни.

Есть кто-то, кто желает принять вас в свои сердца. Они не осуждают и не хотят изобретать или изменять вас. Это сбывшаяся ваша мечта - идея быть любимым человеком, которым вы являетесь, а не превращаться в кого-то, кем вы не являетесь. Это само по себе восстановит вашу веру в любовь.

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