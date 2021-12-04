Ветряная оспа - это детское заболевание, от которого у малышей появляются зудящие, красные пятна, и большинство людей страдает один раз в жизни.
Оспа в основном рассматривается как обычное детское заболевание, которое обычно относительно безвредно, но может вызвать более серьезные проблемы, если им заразятся взрослые - и это возможно более чем один раз, пишет thesun.co.uk.
Вот все, что вам нужно знать об этом заболевании и о том, как его лечить.
Что такое ветряная оспа?
Ветряная оспа - это вирусное заболевание, при котором у больных появляются красные зудящие высыпания и пятна по всему телу.
Обычно это легкое заболевание, и дети часто страдают от него в раннем детстве.
Однако после того, как человек переболел ветряной оспой, он будет иметь иммунитет от нее на всю оставшуюся жизнь.
Ветряная оспа вызывается вирусом герпеса a и распространяется через чихание, кашель и тесный контакт с инфицированными людьми.
Каковы симптомы ветрянки и когда у вас появляется сыпь?
Человек может заразиться вирусом ветряной оспы до трех недель, прежде чем у него начнут проявляться какие-либо симптомы.
Основным признаком этого состояния является сыпь и пятна, которые развиваются по всему телу в три этапа.
На первом этапе на теле начинают появляться небольшие приподнятые пятна, обычно вокруг груди и лица.
В течение следующих нескольких дней они превращаются в волдыри, которые часто наполняются жидкостью и вызывают сильный зуд.
На завершающем этапе волдыри подсыхают и начинают покрываться коркой, прежде чем корка струпа отпадет.
Ветряная оспа обычно заразна до тех пор, пока все пятна на теле не покрываются корками.
Можно ли дважды заболеть ветряной оспой?
У большинства людей, уже переболевших этим заболеванием, выработался пожизненный иммунитет, хотя позже вирус может перерасти в опоясывающий лишай.
Главный врач NHS Джей Верма из Шекспировского центра здоровья в Хейсе, Западный Лондон, сказал The Sun Online, что люди потенциально могут заразиться ветряной оспой более одного раза, но это случается редко.
Он объяснил, что, хотя существует схема вакцинации от опоясывающего лишая, разработанная NHS, «она доступна только для людей в возрасте от 70 до 79 лет. Живая вакцина, Zostavax (одна доза) или Shingrix, неживая вакцина, но требует введения двух доз с разницей в два месяца, может быть данным."
Д-р Верма сказал: «Иммунология жизненно важна для понимания того, как связанные с вирусами состояния вызывают рост заболеваемости и смертности. Например, вирус ветряной оспы на начальных этапах заболевания очень вирулентен.
«Позже он внедряется в нервный путь, но при повторной активации превращается в опоясывающий лишай - и то, и другое потенциально изнурительно.
«Развитие незрелого иммунного ответа или уменьшение количества антител на протяжении жизненного цикла может привести к повторному заражению человека ветряной оспой, хотя это редкое явление.
«Очень необходима дополнительная работа по изучению причин повторного заражения вирусом».
Есть ли вакцина или лечение ветряной оспы?
Вакцина от ветряной оспы существует, но она не входит в схему вакцинации детей Национальной службы здравоохранения.
Вакцина предлагается только в NHS людям с ослабленной иммунной системой или людям, которые могут подвергнуться риску ветряной оспы и ее осложнений.
Он вводится в форме инъекции, которая вводится в руку двумя отдельными дозами с интервалом в несколько недель.
Детям, которые уже болеют ветряной оспой, рекомендуется оставаться дома, поскольку они очень заразны.
Родители могут дать им парацетамол для снятия температуры и зуда, но не ибупрофен, так как он может серьезно заболеть инфицированному ребенку.
Другие методы лечения включают лосьоны с каламином и охлаждающие гели, чтобы уменьшить зуд кожи, и пить много воды, чтобы избежать обезвоживания.
Что произойдет, если вы заболеете ветряной оспой во взрослом возрасте?
Ветряная оспа обычно протекает в легкой форме у детей, но заражение ею в подростковом или взрослом возрасте может привести к серьезным проблемам.
Один из рисков, связанных с заражением ветряной оспой во взрослом возрасте, заключается в том, что сыпь может инфицироваться, что может замедлить процесс заживления и оставить шрамы.
Еще одно частое осложнение - у пациентов развивается воспаление легочной ткани, известное как пневмонит, которому особенно подвержены курильщики.
Другие осложнения, которые могут возникнуть у взрослых, также включают энцефалит (воспаление головного мозга) и пневмонию.
Может ли ветрянка вызвать опоясывающий лишай?
Ветряная оспа и опоясывающий лишай вызываются одним и тем же вирусом, и у некоторых людей, переболевших ветряной оспой, вирус может реактивироваться в более позднем возрасте, вызывая опоясывающий лишай.
Помимо лихорадки и головной боли, он вызывает сыпь, которая перерастает в зудящие волдыри, как при ветряной оспе, и обычно держится от двух до четырех недель.
Опоясывающий лишай не заразен, но вы можете заразиться ветряной оспой от человека, болеющего опоясывающим лишаем (если вы раньше не болели ветряной оспой).
Имонн Холмс был вынужден отказаться от своего места для презентаций 3 августа из-за опоясывающего лишая.