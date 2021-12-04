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Поздравления для банкиров 4 декабря – с Днем банков

7:45:4412/3/2021
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4 декабря — Международный день банков. Этот праздник отмечается впервые! ООН в 2019 году признала жизненную необходимость банковской системы для существования планеты и объявила 4 декабря Международным днем банков.

Международный день банков

Банкиром быть во все века почётно,
Хотя теперь так много банковских услуг!
Без банка ничего не происходит,
Для многих банк товарищ, верный друг!

Здесь можно взять кредит себе на нужды,
Чтобы улучшить жизнь свою за раз,
И оплатить счета, а в банкомате
Деньжата снять, чтобы мечта сбылась!

Желаем банковским работникам успехов,
Стабильности и процветания во всём!
И если нужно будет за советом,
Мы к вам конечно скоро заглянём!

***

Повсеместно поздравляют
Все банкиров в этот час,
Быть успешными желают,
Чтобы было все у вас!
Чтобы денег было много,
Не сбавлялся оборот,
Ровной будет пусть дорога
И по жизни повезет!

Международный день банков

Банковских служащих всех,
С праздником мы поздравляем,
Банкам давно свои денежки,
Кровные доверяем!

Много есть операций Банковских — это факт, И в современном мире Без них мы не сможем ни как!

Надёжности вкладам желаем,
Ставки пускай подрастут!
Кредиты пускай возвращают,
И вам дифирамбы поют!

***

В день российского банкира,
Вас от сердца поздравляем!
Денежный поток огромный,
И стабильности желаем!

Курс валют приносит прибыль,
Всем клиентам — дивидендов.
Чтобы не было внезапных,
Неожиданных моментов!

В праздник будьте вы прекрасны,
И дарите людям радость!
Чтобы после дня работы
Лёгкость в сердце оставалась!

Стихи: Поздравок
Открытки: Pixabay

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