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Банковским работникам веселые стихи и открытки в Международный день банков 4 декабря

3:15:4812/4/2021
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4 декабря — Международный день банков. Этот праздник отмечается впервые! ООН в 2019 году признала жизненную необходимость банковской системы для существования планеты и объявила 4 декабря Международным днем банков.

Международный день банков

В вашем банке нет пустого места,
Много предоставлено услуг!
Операций банковских так много,
Не хватает вам рабочих рук!

И на помощь банкомат приходит,
Облегчая непосильный труд,
За день очень много происходит,
Люди постоянно в банк идут!

Пусть клиентов численность умножив,
Вам про сервис нужно не забыть!
Каждому дарить свою улыбку,
И отрадно в этом мире жить!

***

Сколько денежек в кармане
Не храни, а все одно —
Утекут они сквозь пальцы
В неизвестность все равно.

То ли дело банк надежный —
Увеличит капитал!
У банкира цель простая,
Чтобы нуль — миллионом стал!

В честь служителей валюты
Мы сегодня скажем тост,
Пусть не сможет даже кризис
Вам замедлить денег рост!

Международный день банков

Кропотливый труд ваш уважаем,
Только сделок радостных желаем!
Только счастья вам, успехов и любви,
Поздравляем вас, банкиры. Это мы!
Это мы — клиенты и партнеры,
Ведь без вас мы будто бы актеры,
Не работаем и даже не покупаем,
С праздником, банкиры, мы вас поздравляем!

***

Шелестит бумажная река,
Множатся кредиты, ипотеки.
То банкиров щедрая рука,
Наполняет денежные реки.

Больше денег — больше городов,
Больше радости и сказочных товаров.
Банковский работник будь готов,
Хлынут скоро деньги из-под кранов.

Стихи: Поздравок
Открытки: Pixabay

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