Банковским работникам веселые стихи и открытки в Международный день банков 4 декабря

В вашем банке нет пустого места,
Много предоставлено услуг!
Операций банковских так много,
Не хватает вам рабочих рук!
И на помощь банкомат приходит,
Облегчая непосильный труд,
За день очень много происходит,
Люди постоянно в банк идут!
Пусть клиентов численность умножив,
Вам про сервис нужно не забыть!
Каждому дарить свою улыбку,
И отрадно в этом мире жить!
***
Сколько денежек в кармане
Не храни, а все одно —
Утекут они сквозь пальцы
В неизвестность все равно.
То ли дело банк надежный —
Увеличит капитал!
У банкира цель простая,
Чтобы нуль — миллионом стал!
В честь служителей валюты
Мы сегодня скажем тост,
Пусть не сможет даже кризис
Вам замедлить денег рост!
Кропотливый труд ваш уважаем,
Только сделок радостных желаем!
Только счастья вам, успехов и любви,
Поздравляем вас, банкиры. Это мы!
Это мы — клиенты и партнеры,
Ведь без вас мы будто бы актеры,
Не работаем и даже не покупаем,
С праздником, банкиры, мы вас поздравляем!
***
Шелестит бумажная река,
Множатся кредиты, ипотеки.
То банкиров щедрая рука,
Наполняет денежные реки.
Больше денег — больше городов,
Больше радости и сказочных товаров.
Банковский работник будь готов,
Хлынут скоро деньги из-под кранов.