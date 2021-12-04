Предупреждение: Омикрон быстро распространяется даже между полностью вакцинированными людьми

Правительственные ученые предупредили, что новый вариант Covid быстро распространяется, может передаваться от полностью вакцинированных людей и делает уколы менее эффективными.
Последнее предупреждение о супер-штамме Covid Omicron было объявлено сегодня вечером на пресс-конференции на Даунинг-стрит на фоне растущей обеспокоенности по поводу нового варианта, пишет thesun.co.uk.
Главный врач Крис Уитти сказал сегодня, что еще не ясно, насколько эффективна вакцина для защиты от последнего штамма.
Тем не менее, у тех, кто получил полный удар и должен получить бустер, меньше шансов серьезно заболеть.
Это произошло после опасений, что вариант Omicron может ослабить защиту вакцины на 40 процентов.
Эксперты предупредили, что этот штамм был наиболее развитым на данный момент с 50 мутациями, 32 из которых вызывают особую озабоченность и могут быть хуже, чем Delta.
Сегодня Борис Джонсон призвал всех британцев сделать уколы и подтвердил, что третья кампания вакцинации получит «импульс» за счет сокращения времени ожидания между вторым уколом и ревакцинацией.
«С сегодняшнего дня мы собираемся усилить кампанию бустеров, мы уже планируем сделать шесть миллионов джебов только в Англии в течение следующих трех недель, и теперь мы собираемся пойти дальше», - сказал Джонсон.
«Министр здравоохранения попросил JCVI (Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации) рассмотреть вопрос о назначении бустеров как можно более широкой группе, а также сокращению разрыва между вашей второй дозой и вашей ревакцинацией».
Между тем, первые признаки указывают на то, что новый сорт может распространяться так же быстро или быстрее, как Delta.
Профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона сказала: «Пройдет несколько недель, прежде чем мы получим ответы. У нас нет доказательств того, что он вызывает более серьезное заболевание, но мы знаем, что он хорошо передается ».
Премьер-министр также объявил о дополнительных ограничениях сегодня вечером после того, как в Эссексе и Ноттингеме были зарегистрированы два случая ужасного сверхраспространяющегося штамма.
Сообщается, что два случая, которые в настоящее время изолируются, связаны с поездкой в Южную Африку.
В заявлении Даунинг-стрит, 10, говорится, что со следующей недели в магазинах и в общественном транспорте будет обязательно носить маску для лица.
В заявлении, опубликованном после пресс-конференции премьер-министра, говорится: «Со следующей недели в магазинах и в общественном транспорте будут обязательно закрывать лицо.
«Все заведения гостеприимства будут освобождены».
УЖАСНАЯ МУТАЦИЯ.
Но Джонсон сказал, что ужесточение пограничного контроля зайдет так далеко, чтобы подавить распространение этого варианта в Великобритании, добавив, что теперь необходимы «соразмерные и целенаправленные меры».
Он сказал на брифинге на Даунинг-стрит : «Нам нужно замедлить распространение этого варианта здесь, в Великобритании.
«В дополнение к мерам, которые мы уже принимаем, мы потребуем, чтобы все лица, контактирующие с людьми, у которых был положительный результат теста с подозрением на Омикрон, самоизолировались в течение 10 дней независимо от вашего прививочного статуса.
«Мы также пойдем дальше и попросим всех вас помочь сдержать распространение этого варианта, ужесточив правила использования маскировочных изделий в магазинах и в общественном транспорте».
Несмотря на тревогу по поводу «ужасающей» мутации, которая впервые была замечена в Южной Африке, Борис не упомянул о возвращении работы из дома.