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04.12
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Международный день объятий – красивые слова и открытки для самых близких

4:15:5112/4/2021
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4 декабря День объятий имеет статус международного праздника.

Международный день объятий

В День объятий свою нежность
И заботу прояви.
И того, кто сердцу дорог,
Крепко-крепко обними.

Пусть согреет в мире сером
В миг холодных, дерзких вьюг
Доброе прикосновение
Ласковых, любимых рук.

***

В прекрасный праздник — день объятий
Желаю искренних симпатий
Как можно больше испытать,
Добрее, мягче, лучше стать.

Друг с другом чаще обниматься,
В любви и в радости купаться,
Не ссориться и не ворчать,
От жизни счастье получать.

Международный день объятий

Объятий желаю вам разнообразных:
Приветственных, дружеских, огнеопасных,
Родительских — мягких, начальственных — крепких,
Радушных, спасительных, сильных и цепких,
По-братски ответными, мужскими, надежными,
По-женски нечаянными, осторожными,
Любовных, конечно, горячих и страстных,
Гостеприимных, уютных, прекрасных!

***

Я от души хочу тебя сейчас обнять,
И подарить тебе приятные мгновения,
Со всей любовью, крепко так прижать,
Чтоб ощущать твое сердцебиение!

Со всею страстью, нежностью, теплом
Я обниму тебя сегодня, в день объятий,
И станет ярче мир, наполнится добром,
И каждый миг будет немыслимо приятен!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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