Международный день объятий – красивые слова и открытки для самых близких

В День объятий свою нежность
И заботу прояви.
И того, кто сердцу дорог,
Крепко-крепко обними.
Пусть согреет в мире сером
В миг холодных, дерзких вьюг
Доброе прикосновение
Ласковых, любимых рук.
***
В прекрасный праздник — день объятий
Желаю искренних симпатий
Как можно больше испытать,
Добрее, мягче, лучше стать.
Друг с другом чаще обниматься,
В любви и в радости купаться,
Не ссориться и не ворчать,
От жизни счастье получать.
Объятий желаю вам разнообразных:
Приветственных, дружеских, огнеопасных,
Родительских — мягких, начальственных — крепких,
Радушных, спасительных, сильных и цепких,
По-братски ответными, мужскими, надежными,
По-женски нечаянными, осторожными,
Любовных, конечно, горячих и страстных,
Гостеприимных, уютных, прекрасных!
***
Я от души хочу тебя сейчас обнять,
И подарить тебе приятные мгновения,
Со всей любовью, крепко так прижать,
Чтоб ощущать твое сердцебиение!
Со всею страстью, нежностью, теплом
Я обниму тебя сегодня, в день объятий,
И станет ярче мир, наполнится добром,
И каждый миг будет немыслимо приятен!
Стихи: Поздравок
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