5 декабря Международный день добровольцев – теплые поздравления и открытки для всех волонтеров

Труд добровольцев важен, нужен,
Они меняют мир порой
Тем, что в дожди, жару и стужу
Поддержат дружеской рукой.
Не ждут оплаты, поощрения,
Спокойно отдают свой труд.
У них такая точка зрения,
Они так чувствуют, живут.
Спасибо тем, кто помогает
Всем, кто слабей. Извечно так:
Кто чувствует и понимает,
В тех доброта — отличья знак.
Спасибо вам за добрые дела,
Ведь вы по доброй воле их творите!
Желаю, чтоб дорога вас вела
К множеству прекраснейших открытий,
А также к новым целям и мечтам,
Которые лишь благо принесут!
Здоровья, много сил желаю вам,
Пускай вас всех всегда успехи ждут!
Спасибо вам за добровольный труд,
Он всеми нами ценится вдвойне!
Пусть вас всегда успехи в жизни ждут,
Такие люди нам нужны в стране!
Готовы показать другим пример, Как здорово добро всегда творить! Не требуя совсем наград взамен, Вы мир хотите в сказку превратить!
Спасибо вам за светлые дела,
Пускай вам все сторицею вернется,
Желаем, чтобы жизнь ваша была
Счастливой и залитой ярким солнцем!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru