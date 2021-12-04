Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

5 декабря Международный день добровольцев – теплые поздравления и открытки для всех волонтеров

9:15:0612/4/2021
0

Международный день добровольцев ежегодно отмечается 5 декабря по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 1985 года.

Международный день добровольцев

Труд добровольцев важен, нужен,
Они меняют мир порой
Тем, что в дожди, жару и стужу
Поддержат дружеской рукой.

Не ждут оплаты, поощрения,
Спокойно отдают свой труд.
У них такая точка зрения,
Они так чувствуют, живут.

Спасибо тем, кто помогает
Всем, кто слабей. Извечно так:
Кто чувствует и понимает,
В тех доброта — отличья знак.

Международный день добровольцев

Спасибо вам за добрые дела,
Ведь вы по доброй воле их творите!
Желаю, чтоб дорога вас вела
К множеству прекраснейших открытий,
А также к новым целям и мечтам,
Которые лишь благо принесут!
Здоровья, много сил желаю вам,
Пускай вас всех всегда успехи ждут!

Международный день добровольцев

Спасибо вам за добровольный труд,
Он всеми нами ценится вдвойне!
Пусть вас всегда успехи в жизни ждут,
Такие люди нам нужны в стране!

Готовы показать другим пример, Как здорово добро всегда творить! Не требуя совсем наград взамен, Вы мир хотите в сказку превратить!

Спасибо вам за светлые дела,
Пускай вам все сторицею вернется,
Желаем, чтобы жизнь ваша была
Счастливой и залитой ярким солнцем!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиМеждународный день добровольцев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Последние новости

5 декабря Международный день добровольцев – теплые поздравления и открытки для всех волонтеров
9:15:06 12/4/2021
5 декабря Международный день добровольцев – теплые поздравления и открытки для всех волонтеров
Число зараженных коронавирусом в России падает, но смертность остается высокой на 4 декабря
9:09:47 12/4/2021
Число зараженных коронавирусом в России падает, но смертность остается высокой на 4 декабря
Самые невезучие знаки в год Тигра-2022: что им сделать до нового года, чтобы сгладить негатив будущего
9:00:08 12/4/2021
Самые невезучие знаки в год Тигра-2022: что им сделать до нового года, чтобы сгладить негатив будущего
Избитая поленом скончалась в своей квартире в Томской области. Добычей пьяного нападавшего стало "добро" на 2500 рублей
8:51:47 12/4/2021
Избитая поленом скончалась в своей квартире в Томской области. Добычей пьяного нападавшего стало "добро" на 2500 рублей
Кругосветное путешествие на яхте Lady Mary завершила семья Клочковых из Новосибирска. Они плавали ровно три года
8:38:40 12/4/2021
Кругосветное путешествие на яхте Lady Mary завершила семья Клочковых из Новосибирска. Они плавали ровно три года
Лунный календарь для засолки и квашения капусты в декабре и январе: информация о каждом дне последнего месяца 2021 года и первого 2022-го
8:30:51 12/4/2021
Лунный календарь для засолки и квашения капусты в декабре и январе: информация о каждом дне последнего месяца 2021 года и первого 2022-го
В России запланировали ограничить использования личного транспорта до 2035 года
8:12:54 12/4/2021
В России запланировали ограничить использования личного транспорта до 2035 года
Тигр-2022 обожает оранжевый цвет: какие яркие продукты включить в новогоднее меню 31декабря
8:00:10 12/4/2021
Тигр-2022 обожает оранжевый цвет: какие яркие продукты включить в новогоднее меню 31декабря
Кота из пермского приюта вылечили от коронавируса. За 93 дня на лечение потратили 225 тыс. рублей
7:58:02 12/4/2021
Кота из пермского приюта вылечили от коронавируса. За 93 дня на лечение потратили 225 тыс. рублей
БердскВ Бердске 30-летний житель взял кредит на 3 млн рублей и перевел деньги мошенникам. Он повелся на звонок аферистов
7:36:37 12/4/2021
В Бердске 30-летний житель взял кредит на 3 млн рублей и перевел деньги мошенникам. Он повелся на звонок аферистов