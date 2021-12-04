Появились ли океаны на Земле благодаря Солнцу? Как из космической пыли появилась вода?

Исследование показало, что наше Солнце - удивительный источник обильных запасов воды на нашей планете. Ученые проанализировали фрагменты астероида, которые вернули на Землю в 2010 году. Говорят, внеземные частицы пыли несли воду на Землю, когда формировалась наша планета.
Вода покрывает около 70 процентов поверхности Земли, но то, как ее стало так много на нашей планете, долгое время приводило ученых в замешательство, пишет dailymail.co.uk.
На основании анализа астероидов международная группа исследователей предположила, что Солнце является «неожиданным вероятным источником» воды на Земле.
Исследователи указывают на солнечный ветер - порочный поток заряженных частиц от Солнца, в основном состоящих из ионов водорода.
По их словам, около 4,5 миллиардов лет назад солнечный ветер создал воду в крупицах космической пыли, которая врезалась в Землю в виде яркого метеорного потока.
Солнечные ветры все еще существуют сегодня и движутся со скоростью до 560 миль в секунду (900 км в секунду) и при температуре 2 миллиона градусов по Фаренгейту.
На раннем этапе формирования Солнечной системы вода в частицах пыли образовывалась в результате процесса, называемого космическим выветриванием, когда солнечный ветер изменял химический состав частиц с образованием молекул воды.
«Солнечный ветер - это потоки в основном ионов водорода и гелия, которые постоянно текут от Солнца в космос», - объясняет автор исследования доктор Люк Дейли из Университета Глазго.
«Когда эти ионы водорода ударяются о безвоздушную поверхность, такую как астероид или космическая частица пыли, они проникают на несколько десятков нанометров ниже поверхности, где они могут повлиять на химический состав породы.
«Со временем эффект« космического выветривания »ионов водорода может выбросить достаточно атомов кислорода из материалов в горной породе, чтобы создать H2O - воду, заключенную в минералах на астероиде».
Доктор Дейли считает, что этот процесс и возникшее в результате образование океанов произошли до образования магнитосферы Земли - области вокруг Земли, контролируемой магнитным полем планеты.
ЧТО ТАКОЕ СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР?
Солнечный ветер создается за счет расширения плазмы (скопления заряженных частиц) из короны Солнца (наиболее удаленной атмосферы).
Эта плазма постоянно нагревается до такой степени, что гравитация Солнца не может ее удержать. Затем он движется вдоль силовых линий магнитного поля Солнца, идущих радиально наружу.
Когда Солнце вращается (раз в 27 дней), оно закручивает силовые линии своего магнитного поля над полярными регионами в большую вращающуюся спираль, создавая постоянный поток «ветра».
Насколько мне известно, нет четкого консенсуса относительно того, когда сформировалась магнитосфера Земли », - сказал он MailOnline.
Но это падение мелких пылинок и крупных астероидов, доставивших воду на Землю, вероятно, произошло в течение первых 5-15 миллионов лет истории Солнечной системы, когда Земля получала последнюю часть своей конечной массы, что, вероятно, задолго до того, как магнитосфера была учредил.'
Земля очень богата водой по сравнению с другими каменистыми планетами Солнечной системы.
Около 71% поверхности Земли покрыто водой, а океаны Земли содержат около 96,5% всей воды на Земле - но ученые давно ломали голову над точным источником всего этого.
Существующая теория гласит, что вода была перенесена на Землю на заключительных стадиях ее формирования 4,6 миллиарда лет назад на астероидах C-типа - богатых водой примитивных телах в поясе астероидов.
«Однако предыдущее тестирование изотопных« отпечатков пальцев »этих астероидов показало, что они в среднем не совпадают с водой, найденной на Земле, что означает наличие по крайней мере еще одного неучтенного источника», - сказал автор исследования профессор Фил Бланд из Curtin. Университет, Перт, Австралия.
«Наши исследования показывают, что солнечный ветер создал воду на поверхности крошечных пылинок, и эта изотопно более легкая вода, вероятно, обеспечивала остаток воды на Земле».
Новые результаты основаны на тщательном покатомном анализе крошечных фрагментов околоземного астероида S-типа, известного как Итокава, который все еще вращается в космосе.
Образцы Итокавы были собраны японским космическим зондом Хаябуса и возвращены на Землю в 2010 году.
Исследователи использовали продвинутый аналитический процесс, называемый атомно-зондовой томографией, для тщательного изучения образцов из Итокавы.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ АСТЕРОИДОВ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ.
Классификация астероидов оказалась противоречивой, и был разработан ряд систем на основе букв.
По данным НАСА, три основных типа обозначены буквами C, S и M.
Астероиды С-типа (хондриты) являются наиболее распространенными в Солнечной системе и, вероятно, состоят из глинистых и силикатных пород.
Они темнее других астероидов и самых древних объектов Солнечной системы - начиная с момента ее рождения.
Астероиды S-типа (каменные) состоят из силикатных материалов, а также никель-железо и являются наиболее частыми посетителями Земли из астероидов.
Астероиды S-типа вращаются ближе к Солнцу, чем C-типы.
Астероиды M-типа (никель-железные) различаются в зависимости от того, как далеко от Солнца они образовались.
Некоторые частично расплавлены, железо опускается к центру и выталкивает вулканическую лаву на поверхность.
Атомно-зондовая томография позволила команде измерить атомную структуру зерен по одному атому за раз и обнаружить отдельные молекулы воды.
«Наша система атомно-зондовой томографии мирового класса здесь, в Университете Кертина, позволила нам получить невероятно подробный взгляд на первые 50 нанометров или около того поверхности пылинок Итокавы», - сказал профессор Бланд.
Их результаты показывают, что значительное количество воды образовалось прямо под поверхностью частиц размером с пыль из Итокавы в результате космического выветривания.
Команда обнаружила, что в пылинках было достаточно воды, что в увеличенном масштабе составило бы около 20 литров на каждый кубический метр породы.
Исследователи предполагают, что эта богатая водой пыль осыпалась бы дождем на раннюю Землю вместе с астероидами C-типа как часть доставки земных океанов.
Доктор Дейли подчеркнул, что космическая пыль, которая несла воду, образующую океан, на Землю, не была на астероидах; скорее, пыль плавала сама по себе в космосе, прежде чем обрушилась на раннюю Землю в виде впечатляющего ливня.
На поверхности астероидов, которые врезались в Землю, могла быть космическая пыль, которая принесла бы воду, но только в небольшом количестве.
«В то время гораздо больше пыли свободно плавает в космосе, и если ее достаточно, чтобы упасть на Землю, это окажет гораздо большее влияние на океаны Земли», - сказал доктор Дейли MailOnline.
Исследователи утверждают, что благодаря своим новым открытиям астронавты НАСА Artemis смогут обрабатывать запасы свежей воды прямо из пыли на поверхности Луны в конце этого десятилетия.
«То, как астронавты будут получать достаточно воды, не неся припасы, - это одно из препятствий для будущих исследований космоса», - сказал доктор Дейли.
Тот же самый процесс космического выветривания, который создал воду на Итокаве, вероятно, произошел и на других безвоздушных планетах, а это означает, что астронавты могут обрабатывать запасы свежей воды прямо из пыли на поверхности планеты, такой как Луна.
«Проект НАСА Artemis намеревается создать постоянную базу на Луне. Если на лунной поверхности есть аналогичный резервуар с водой, источником которого является солнечный ветер, обнаруженное этим исследованием на Итокаве, это станет огромным и ценным ресурсом, который поможет в достижении этой цели ».
Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.
Объяснение: разница между астероидом, метеоритом и другими космическими камнями.
Астероид - это большой кусок камня, оставшийся после столкновений или ранней солнечной системы. Большинство из них расположено между Марсом и Юпитером в Главном поясе.
Комета - это скала, покрытая льдом, метаном и другими соединениями. Их орбиты уводят их намного дальше от Солнечной системы.
Метеор - это то, что астрономы называют вспышкой света в атмосфере при сгорании обломков.
Сам этот мусор известен как метеороид. Большинство из них настолько малы, что испаряются в атмосфере.
Если какой-либо из этих метеороидов добирается до Земли, его называют метеоритом.
Метеоры, метеороиды и метеориты обычно происходят от астероидов и комет.
Например, если Земля проходит через хвост кометы, большая часть обломков сгорает в атмосфере, образуя метеорный дождь.