Исследование показало, как недостаток сна влияет на мозг подростков

Первое в мире исследование предполагает, что лишение сна повреждает мозг детей старшего возраста.
Эксперты изучили эффекты длительного сна, частого пробуждения, аномального дыхания в постели и более короткой продолжительности сна, пишет thesun.co.uk.
Они обнаружили, что все это делает мозг подростков менее эффективным, гибким и устойчивым - и они могут заставить их с трудом понимать и разрабатывать вещи, контролировать свое поведение и регулировать эмоции.
Ученые Бостонской детской больницы США опросили более 5500 родителей детей в возрасте от 9 до 11 лет о сне их детей.
Ответы сравнивали с результатами МРТ головного мозга детей в состоянии покоя.
Были замечены изменения в мозгу детей, которые мало спали. Девочки в среднем спят от восьми до девяти часов, а мальчики - от девяти до 11 часов.
Дети с избыточным весом были более беспокойными и с большей вероятностью меньше спали.
Ведущий исследователь доктор Катерина Стамулис назвала ранний подростковый период «критическим временем в развитии мозга», поскольку его цепи видоизменяются, чтобы помочь в принятии решений и решении проблем.
Она добавила: «Мы показываем, что недостаток сна может иметь огромные последствия для когнитивного и психического здоровья».