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В Бердске продлили срок за решеткой Александру Фомичеву, обвиняемому в убийстве молодой жены после визита в полицию. Судить будут в день работника прокуратуры 12 января 

4:56:0112/4/2021,Алина Бурова
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В отношении подсудимого составлены материалы по трем статьям Уголовного кодекса. Свою вину Фомичев наотрез не признает. Четверо свидетелей уже высказали свою точку зрения случившегося.

Александр Фомичев обвиняется в убийстве своей супруги Марии. Фото: Из социальных сетей пары

В Бердске продолжается громкий судебный процесс по убийству 29-летней Марии Фомичевой. Трагедия с молодой девушкой произошла в марте 2021 года в Северном микрорайоне.

Пара Фомичевых, по словам соседей, прославилась многочисленными ссорами и скандалами. В очередной раз пьяный супруг Марии был доставлен в отдел полиции Бердска, однако после профилактической беседы, мужчину отпустили. Как говорят соседи, вернувшись домой Александр Фомичев и не подумал успокаиваться. Всю свою злость он направил на Марию. Жильцы дома решили вызвать полицию, однако дежурный по непонятной причине не стал отправлять в квартиру патруль. Спустя некоторое время Александр сам набрал номер полицейского участка и написал явку с повинной. По версии следствия, под горячую руку Фомичева попался даже его 60-летний  отец. Он получил резаную рану лица. В отношении подсудимого составлены материалы по трем статьям УК РФ: ст.119 ч.1; ст.115 ч.2 п.в; ст.105 ч.1 .Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили и в отношении дежурного, который отказался повторно направлять полицейских на разборки.

Как стало известно  «Курьер.Среда»  3 декабря от помощника прокурора Бердска Ольги Ветровой, которая представляет в судебном  процессе Фомичева гособвинение, следственные действия продолжаются. Вину к совершению всех трех преступлений подсудимый не признает.

- В первом судебном заседании было оглашено обвинительное заключительное. После этого подсудимый Фомичев высказал свою позицию относительно предъявленного обвинения. Он пояснил, что умысла на убийство супруги у него не было.  Сейчас исследуются доказательства стороны обвинения. Уже в судебном заседании допрошена мать погибшей, которая по делу признана представителем потерпевшей. Также в судебном заседании допрошены три свидетеля, в частности отец подсудимого и два сотрудника полиции. В следующих судебных заседаниях будет продолжен допрос свидетелей, после чего будут анализированы письменные материалы дела.  Уже после этого будут исследоваться доказательства со стороны защиты, в частности, будет допрошен сам подсудимый Фомичев,- рассказала о планируемых мероприятиях в отношении рассматриваемого уголовного дела сотрудник прокуратуры.

Отметим, что следующее судебное заседание по громкому убийству 29-летней Марии Фомичевой назначено на 12 января. К слову, этот  день признан профессиональным праздником работника прокуратуры. Пользователи социальных сетей уже выразили надежду, что преступнику, при условии доказательства его вины, грешно не быть наказанным в этот день по закону.

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