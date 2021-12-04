В Бердске продлили срок за решеткой Александру Фомичеву, обвиняемому в убийстве молодой жены после визита в полицию. Судить будут в день работника прокуратуры 12 января 

В Бердске продолжается громкий судебный процесс по убийству 29-летней Марии Фомичевой. Трагедия с молодой девушкой произошла в марте 2021 года в Северном микрорайоне.
Пара Фомичевых, по словам соседей, прославилась многочисленными ссорами и скандалами. В очередной раз пьяный супруг Марии был доставлен в отдел полиции Бердска, однако после профилактической беседы, мужчину отпустили. Как говорят соседи, вернувшись домой Александр Фомичев и не подумал успокаиваться. Всю свою злость он направил на Марию. Жильцы дома решили вызвать полицию, однако дежурный по непонятной причине не стал отправлять в квартиру патруль. Спустя некоторое время Александр сам набрал номер полицейского участка и написал явку с повинной. По версии следствия, под горячую руку Фомичева попался даже его 60-летний отец. Он получил резаную рану лица. В отношении подсудимого составлены материалы по трем статьям УК РФ: ст.119 ч.1; ст.115 ч.2 п.в; ст.105 ч.1 .Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили и в отношении дежурного, который отказался повторно направлять полицейских на разборки.
Как стало известно «Курьер.Среда» 3 декабря от помощника прокурора Бердска Ольги Ветровой, которая представляет в судебном процессе Фомичева гособвинение, следственные действия продолжаются. Вину к совершению всех трех преступлений подсудимый не признает.
- В первом судебном заседании было оглашено обвинительное заключительное. После этого подсудимый Фомичев высказал свою позицию относительно предъявленного обвинения. Он пояснил, что умысла на убийство супруги у него не было. Сейчас исследуются доказательства стороны обвинения. Уже в судебном заседании допрошена мать погибшей, которая по делу признана представителем потерпевшей. Также в судебном заседании допрошены три свидетеля, в частности отец подсудимого и два сотрудника полиции. В следующих судебных заседаниях будет продолжен допрос свидетелей, после чего будут анализированы письменные материалы дела. Уже после этого будут исследоваться доказательства со стороны защиты, в частности, будет допрошен сам подсудимый Фомичев,- рассказала о планируемых мероприятиях в отношении рассматриваемого уголовного дела сотрудник прокуратуры.
Отметим, что следующее судебное заседание по громкому убийству 29-летней Марии Фомичевой назначено на 12 января. К слову, этот день признан профессиональным праздником работника прокуратуры. Пользователи социальных сетей уже выразили надежду, что преступнику, при условии доказательства его вины, грешно не быть наказанным в этот день по закону.