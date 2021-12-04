5 декабря – праздник Апостолов от 70-ти Филимона, Архипа и мученицы равноапостольной Апфии: история святых и традиции в этот день. О чем мы молимся святым

5 декабря отмечается память святых Архиппа, Филимона и Аппия — апостолов от Семидесяти, которые обучались у святого апостола Павла.
Святого Архиппа назначили епископом во Фригии в городе Колоссы. В котором жил Апостол Филимон, и вел благочестивый образ жизни. Однажды верующие собрались у него дома, чтобы отпраздновать церковные службы. Святой Павел помог ему стать епископом, чтобы он ходил по городам Фригии, проповедуя Святое Писание. Позже он стал архипастырем в городе Газы. Святая Аппия, его жена, лечила людей и бродяг у себя дома, усердно ухаживая за ними. Будучи соработницей своего мужа в провозглашении Слова Божьего.
В период гонений на христианскую веру при императоре Нероне, святых вызвали на суд, где апостолов Архиппа, Филимона и Аппия правитель Артоклес осудил их за исповедание христианства. Святого Архиппа жестоко порезали ножами. После пыток они похоронили святых Филимона и Аппию по пояс в земле и забрасывали их камнями, пока они не умерли.
Ко святым приходят верующие христиане, которые желают укрепиться в своей вере, а также исцелиться от разных недугов.
Приметы 5 декабря:
Теплая погода в этот день предвещала для народа холодную и снежную зиму.
Если сажа костра снова начала гореть, то будет несколько дней туман, а солнце спрячется.
Если из леса вышли дикие животные, то зима будет морозной и очень снежной.