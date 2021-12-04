Открытки для взрослых и детей в День заказов подарков Деду Морозу 4 декабря

Говорят, что Дед Мороз уже очень старенький,
Но, иногда, шалит он как самый маленький,
Щечки щиплет деткам и носы щекочет,
Ухватит за ушки мороз и хохочет.
Но сегодня день особый, у него дела,
Ведь пишет письма уму вся детвора,
У него работы много, в доме жарко,
Ведь нужно каждому из вас приготовить подарки.
Весь бородою белой совсем оброс,
Наш любимый, наш дорогой, Дед Мороз,
Он занят сегодня, и даже слишком,
Ведь письма пишут ему все детишки.
Падает с неба белый, чистый снежок,
А Дедушка собирает свой волшебный мешок,
Он в нем каждому из вас,
Долгожданный подарочек, что просили, припас!
Наш самый любимый, Дедушка Мороз,
В прошлом году всем подарки принес,
Это самый добрый в мире Дед,
Он в шубу длинную и красную одет.
Детишки написали письмо и забавляются,
А он целый месяц работает, старается,
И ты скорее напиши ему письмо,
Что б в Устюг дошло оно в срок!