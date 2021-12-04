Можно ли 5 декабря убираться и солить капусту в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы?

Попразднство — это событие, отмечаемое после Великого Двунадесятого праздника. Таких праздников в православной вере достаточно мало, и к ним относится Введение во храм Пресвятой Девы Марии.
Праздник, который отмечается несколько дней посвящен Входу Богородицы в Храм. Ее вхождение в “святая святых” включает в себя как подготовку, так и переход. Она должна быть подготовлена в храме к поворотному моменту в Истории Спасения, сошествию на Нее Святого Духа и зачатию в Нем Бога Слова.
В 5 веке бездетные Иоким и Анна дали обещание – если у них родится ребенок, то они отдадут его на служение Богу. Господь услышал их молитвы и подарил им дочь. Когда девочке было три года, родители привели ее в храм и отдали в руки первосвященника Захарии, отца святого Иоанна Крестителя. В храме Святая Мария прожила до 12 лет, после чего была вынуждена его покинуть по еврейским законам. Тогда, чтобы сохранить ее чистоту, девочку отдали замуж за праведного Иосифа, который защищал ее от общества. Так она прожила с ним до рождения Спасителя мира.
По древним народным традициям, а также по Церковным правилам, в этот великий праздник нельзя заниматься никакими работами - стиркой, рукоделием, уборкой в доме. А вот для очищения души и ума сегодня самый лучший день.