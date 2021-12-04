Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли 5 декабря убираться и солить капусту в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы?

5:00:4212/4/2021,София Мальцева
0

В храме Святая Мария прожила до 12 лет, после чего была вынуждена его покинуть по еврейским законам.

По древним народным традициям, а также по Церковным правилам, в этот великий праздник нельзя заниматься никакими работами. Фото: Pixabay.com

Попразднство — это событие, отмечаемое после Великого Двунадесятого праздника. Таких праздников в православной вере достаточно мало, и к ним относится Введение во храм Пресвятой Девы Марии.

Праздник, который отмечается несколько дней посвящен Входу Богородицы в Храм. Ее вхождение в “святая святых” включает в себя как подготовку, так и переход. Она должна быть подготовлена в храме к поворотному моменту в Истории Спасения, сошествию на Нее Святого Духа и зачатию в Нем Бога Слова.

В 5 веке бездетные Иоким и Анна дали обещание – если у них родится ребенок, то они отдадут его на служение Богу. Господь услышал их молитвы и подарил им дочь. Когда девочке было три года, родители привели ее в храм и отдали в руки первосвященника Захарии, отца святого Иоанна Крестителя. В храме Святая Мария прожила до 12 лет, после чего была вынуждена его покинуть по еврейским законам. Тогда, чтобы сохранить ее чистоту, девочку отдали замуж за праведного Иосифа, который защищал ее от общества. Так она прожила с ним до рождения Спасителя мира.

По древним народным традициям, а также по Церковным правилам, в этот великий праздник нельзя заниматься никакими работами - стиркой, рукоделием, уборкой в доме. А вот для очищения души и ума сегодня самый лучший день.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникизапретыхристианство.Введение Богородицы во храм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли 5 декабря убираться и солить капусту в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы?
5:00:42 12/4/2021
Можно ли 5 декабря убираться и солить капусту в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы?
БердскВласть Бердска утвердила новые места для киосков: Будут торговать мороженым и продуктами, откроют автомойки и точки общепита
5:00:41 12/4/2021
Власть Бердска утвердила новые места для киосков: Будут торговать мороженым и продуктами, откроют автомойки и точки общепита
БердскВ Бердске продлили срок за решеткой Александру Фомичеву, обвиняемому в убийстве молодой жены после визита в полицию. Судить будут в день работника прокуратуры 12 января 
4:56:01 12/4/2021
В Бердске продлили срок за решеткой Александру Фомичеву, обвиняемому в убийстве молодой жены после визита в полицию. Судить будут в день работника прокуратуры 12 января 
Чтение карт Таро на 4 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
4:52:40 12/4/2021
Чтение карт Таро на 4 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака в Новолуние и солнечное затмение 4 декабря 2021 года
4:48:41 12/4/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака в Новолуние и солнечное затмение 4 декабря 2021 года
«Черное солнце» на 2 минуты погрузит во тьму Антарктиду: прямая трансляция полного солнечного затмения 4 декабря 2021 года
4:47:34 12/4/2021
«Черное солнце» на 2 минуты погрузит во тьму Антарктиду: прямая трансляция полного солнечного затмения 4 декабря 2021 года
Как подготовиться к прививке от ковида людям с сахарным диабетом и лишним весом
4:44:51 12/4/2021
Как подготовиться к прививке от ковида людям с сахарным диабетом и лишним весом
В Новолуние и солнечное затмение у трех зодиаков зодиака будет отличный день 4 декабря 2021 года
4:42:51 12/4/2021
В Новолуние и солнечное затмение у трех зодиаков зодиака будет отличный день 4 декабря 2021 года
Коронавирус и вакцинация: можно ли комбинировать российские вакцины от ковида с иностранными. Как выбрать сочетание
4:39:12 12/4/2021
Коронавирус и вакцинация: можно ли комбинировать российские вакцины от ковида с иностранными. Как выбрать сочетание
5 декабря – праздник Апостолов от 70-ти Филимона, Архипа и мученицы равноапостольной Апфии: история святых и традиции в этот день. О чем мы молимся святым
4:30:06 12/4/2021
5 декабря – праздник Апостолов от 70-ти Филимона, Архипа и мученицы равноапостольной Апфии: история святых и традиции в этот день. О чем мы молимся святым