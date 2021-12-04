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Как вычислить негативную карму рода. 3 способа очиститься от токсичных наследственных программ

7:15:4112/3/2021
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От кармы зависят многие происходящие в нашей жизни события, поэтому, если они негативная, важно знать, как ее очистить.

Карма рода выстраивается по-новому с каждым новым поколением и для каждого нового седьмого колена она разная. Фото: Pexels.com
Карма рода выстраивается по-новому с каждым новым поколением и для каждого нового седьмого колена она разная. Фото: Pexels.com

Карма рода — уникальная вещь, которая влияет на все происходящие в жизни человека и его родственников события. Она формируется и видоизменяется каждое седьмое колено. Если карма рода чиста, то предки будут помогать своим потомкам идти по жизни, отведут от них негатив и злобу, боль и страдания. Если же карма испорчена негативными поступками предков, например, причинением вреда окружающим и животным, то весь принесенный другим негатив вернется к будущим поколениям бумерангом и может принести огромные неприятности. Именно поэтому карму необходимо очищать самостоятельно или с участием эксперта в этой области, поскольку последствия поступков родственников могут начать влиять на вашу жизнь самый неподходящий момент.

Если вы не знаете, как определить негативизм вашей кармы, то попробуйте сравнить происходящие в вашей жизни события со следующими пунктами из списка признаков негативной кармы:

1. Частые ссоры с окружающими, тяжелые отношения в семье с применением психического или физиологического насилия.
2. Частые болезни, в том числе болезни членов семьи, которые сменяют друг друга последовательно и слишком часто.
3. Часто болеют и гибнут домашние животные, уходят из дома и теряются, не возвращаясь назад.
4. Огромное количество невезения, неприятности на работе, учебе и в других областях.
5. Частые незапланированные траты, большие потери денег, финансовые трудности в виде большого количества долгов и кредитов.
6. Проблемы в личной жизни, трудности в поисках партнера и неудачно складывающиеся отношения.

Если какие-то пункты совпадают, то человеку необходимо провести очищение кармы. Для этого существует несколько способов, отличающихся процессом проведения и своей эффективностью.

1 способ: Посетите церковь.

Ваши религиозные взгляды в данном вопросе не важны, однако, если вы верите в бога, то этот способ вам подходит. Посетите церковь и обратитесь к Господу в молитве, попросите его благословения. Это самая легкая гарантия защиты для вас и вашей семьи, поскольку во многих религиях предусмотрено наличие проклятий и черной магии. Чтобы сила защиты была крепка, посещайте церковь один раз в неделю.

2 способ: Поверьте в себя.

Если Высшие силы и Боги вам не подходят и вы отказываетесь верить в них по каким-либо причинам, то поверьте в себя. Важно понять, что все события, происходящие в вашей жизни, зависят только от вас и вашего влияния и никакие силы извне, даже негативная карма не способны изменить привычный для вас ход вещей и нарушить ваши планы. В данном случае ваши убеждения будут являться для вас лучшей защитой.

3 способ: Ритуал очищения.

Чтобы очистить свою карму, можно провести незамысловатый ритуал очищения, который состоит из 4 шагов. Для его реализации вам понадобится свеча, горсть земли и вода.

1 шаг. На протяжении недели ежедневно открывайте в доме нараспашку все окна и выходите из помещения на 10 минут. Вместе с потоками воздуха из вашего жилища будет постепенно уходить весь впитанный и накопленные стенами и мебелью негатив. Открывая окна, каждый раз произносите: «Грехи предков на род не влияют, родичи мои их вместе с ветром отпускают».

2 шаг. Для данного шага можно использовать простую или святую воду. Окропите каждый угол своей квартиры или дома водой, а затем в последнюю очередь умойте ею лицо и руки по локоть. Затем дайте умыться всем проживающим в квартире людям. После того как все члены умылись, трижды произнесите следующее: «Чистая вода уносит горести, чтобы родовую черноту вывести».

3 шаг. Зажгите свечу, желательно церковную, и пройдите с ней в тишине по всем комнатам в доме или квартире. Завершим обход, произнесите: «Остатки зла я прогоняю. Огнем напуган будет тот, чье имя я не называю». Задуйте свечу.

4 шаг. Возьмите в уединенном месте в парке или лесу, где не ходят люди, горсть сырой земли, а затем принесите ее домой и положите в самый темный угол у двери. Оставьте ее так на месяц, не убирая пылесосом и не смывая водой. За это время земля впитает в себя мелкие грехи вашего рода. По истечению месяца соберите землю в пакет и верните на то же место, откуда вы ее принесли.

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