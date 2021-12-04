Магнитные бури конца 2021 года: сколько еще геоударов и какой силы ожидают метеопатов: три суперсовета для очень чувствительных к активности солнца людей

Магнитные бури пагубно влияют на множество жителей земли. Их влияние отражается на здоровье, на поступках людей и принятых ими решениях. Именно поэтому важно знать, в какие именно даты стоит быть максимально аккуратными и осторожными. В 2021 году не так много дней, однако и они готовят людям множество сюрпризов.
В период с 9 по 13 декабря состоится мощная по своей силе магнитная буря, которая оценивается специалистами в 7 баллов. Эта отметка является самой мощной за последний год. Следующее геовозмущение случится с 21 по 26 декабря. Оно будет происходить с перерывами не достигнет отметки не выше 6 баллов. Отметим, что этот прогноз является предварительным, составленным с учетом показателей прошлых лет, поэтому даты магнитных бурь могут незначительно сдвинуться.
Пережит магнитные бури бывает сложно, особенно это касается гомеопатов, воспринимающих любые космические возмущения крайне остро. Чтобы облегчить себе жизнь в эти периоды, необходимо следовать нескольким советам.
Суперсоветы для очень чувствительных к активности солнца людей.
1. Минимизируйте физическую и психоэмоциональную активность в период магнитных бурь. Для этого необходимо отказаться от сверхурочной работы, работы, которая требует вашего умственного напряжения и каким-либо образом может вывести вас на сильные негативные эмоции. Посвятите больше времени отдыху, например, чтению любимой литературы, прогулкам и сну. Врачи рекомендуют спать больше, а именно 8-9 часов в день.
2. Внимательно отнеситесь к режиму питания. Тяжелую углеводную пищу лучше на время исключить из рациона, а также ограничить острую, очень соленую и копченую пищу. Отдайте предпочтение натуральным продуктам: зелени, фруктам, белому мясу. Принимайте в качестве дополнения к пище витамины.
3. Тщательно следите за состоянием своего здоровья. Если вы чувствуете, что ваше физическое состояние резко ухудшилось, то лучше вызвать врача на дом. Кроме того, всегда держите при себе прописанные вам врачом лекарства, ведь магнитные бури имеют негативную славу в отношении влияния на хронические заболевания, усиливая и обостряя их.